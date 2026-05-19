NRW-Vergleich: Siegen hat die günstigsten Häuser – aber Wohnungen kosten überraschend viel

(wS/ce) Siegen 19.05.2026 | Wer in Siegen ein Haus kaufen möchte, zahlt weniger als in jeder anderen der 30 größten Städte in Nordrhein-Westfalen. Bei Eigentumswohnungen hingegen liegt Siegen im Mittelfeld – und deutlich teurer als viele größere Städte im Ruhrgebiet. Das zeigt eine Auswertung des Kölner Sachverständigenbüros CERTA Immobiliengutachten für das erste Quartal 2026.

Häuser: Siegen ist Schlusslicht – im positiven Sinne

Mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2.108 Euro pro Quadratmeter für Ein- und Zweifamilienhäuser belegt Siegen im NRW-Ranking den letzten Platz – und ist damit die günstigste Stadt im gesamten Vergleich. Zum Verständnis der Dimension: In Düsseldorf, der teuersten Stadt des Rankings, werden für Häuser im Schnitt 5.188 Euro pro Quadratmeter fällig, in Köln 4.784 Euro. Selbst Städte wie Hagen (2.467 €/m²) oder Gelsenkirchen (2.249 €/m²) liegen noch über dem Siegener Niveau.

Wohnungen: Überraschend weit oben

Ein anderes Bild zeigt sich bei Eigentumswohnungen. Hier liegt Siegen mit durchschnittlich 2.883 Euro pro Quadratmeter auf Platz 16 von 30 – also im oberen Mittelfeld. Das bedeutet: Wer in Siegen eine Wohnung kauft, zahlt mehr als etwa in Dortmund (2.750 €/m²), Bochum (2.667 €/m²), Wuppertal (2.285 €/m²) oder Duisburg (2.041 €/m²).

Experte warnt vor Mittelwerten

Matthias Mertens, Geschäftsführer und Sachverständiger bei CERTA, ordnet die Zahlen ein: Stadtweite Durchschnittswerte könnten bei der Immobilienbewertung trügerisch sein, da die Preise je nach Lage innerhalb einer Stadt erheblich schwankten. Wer sich allein auf Mittelwerte verlasse, riskiere eine deutliche Fehlbewertung – gerade in dynamischen Marktphasen.

Zur Einordnung

Die Auswertung basiert nach Angaben von CERTA auf einer Kombination aus amtlichen Transaktionsdaten des Statistischen Landesamts NRW, Daten lokaler Gutachterausschüsse, bereinigten Angebotsdaten großer Immobilienportale sowie dem eigenen Datenbankpool des Büros. Der vollständige Marktbericht für Siegen im ersten Quartal 2026 ist online abrufbar unter certa-gutachten.de.

Auf einen Blick

🏠 Häuser in Siegen: Ø 2.108 €/m² – Platz 30 von 30 (günstigster Markt in NRW) 🏢 Wohnungen in Siegen: Ø 2.883 €/m² – Platz 16 von 30 (oberes Mittelfeld) 📊 Quelle: CERTA Immobiliengutachten, Auswertung Q1 2026, 30 größte NRW-Städte 🔗 Mehr Daten: certa-gutachten.de/marktberichte/siegen-q1-2026