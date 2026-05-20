Siegener Unternehmen HEES von Lenovo als Platinum Partner ausgezeichnet

(wS/he) Siegen 20.05.2026 | Die Hees GmbH aus Siegen ist vom Technologiekonzern Lenovo als Platinum Partner ausgezeichnet worden. Mit diesem Status würdigt Lenovo die vertriebliche Stärke, die technische Kompetenz sowie die langjährige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

Zertifikatsübergabe mit Vertretern beider Seiten

Die Übergabe des Zertifikats fand im Rahmen eines persönlichen Treffens statt. Seitens Lenovo waren Felix Kempf und Barbara Stiedl anwesend, für HEES nahmen die Geschäftsleitungsmitglieder Janis Kipping und Achim Godo teil.

„Die erneute Auszeichnung als Lenovo Platinum Partner ist für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Lenovo“, erklärte Janis Kipping, Geschäftsleiter Vertrieb bei HEES. „Vor allem zeigt sie, was durch das Engagement unseres Teams möglich wird. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die unsere Kunden in ihrer digitalen Transformation nachhaltig unterstützen und moderne Arbeitswelten schaffen.“

HEES seit über 135 Jahren am Markt

Die Hees GmbH ist nach eigenen Angaben seit über 135 Jahren als Komplettanbieter für Arbeitswelten tätig. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Siegen, Dortmund, Hagen, Lohmar und Gießen über 350 Mitarbeitende.

Felix Kempf (links) und Barbara Stiedl (2. von links) von Lenovo überreichen das Platinum-Zertifikat an Janis Kipping (2. von rechts) und Achim Godo aus der Geschäftsleitung von HEES. Foto: HEES