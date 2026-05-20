Randalierer mit Holzstiel bedroht Passanten in Kreuztal – Zwangseinweisung

(wS/red) Kreuztal 20.05.2026 | Für gehörige Unruhe in der Kreuztaler Innenstadt sorgte am heutigen Mittwochmorgen ein 48-jähriger Mann. Gegen 9:30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein: Der Mann lief durch die Innenstadt – Roter Platz, hatte einen Holzstiel dabei – optisch einem Besenstiel nicht unähnlich – und bedrohte damit Passanten.

Unbeteiligte Bürger wurden so unvermittelt mit einer ziemlich unangenehmen Situation konfrontiert. Die Polizei rückte sofort aus.

Den Beamten gelang es schließlich, den Mann in der Nähe des Rewe-Marktes an der Marburger Straße zu stellen und die Lage unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Neben der Polizei war auch das Kreuztaler Ordnungsamt vor Ort. Da der Zustand des 48-Jährigen die Einsatzkräfte besorgte, wurde gegen 9:46 Uhr zusätzlich ein Notarzt angefordert. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de