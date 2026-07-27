Sommerfest beim Kleingärtnerverein „Am Sender“ am ersten August-Wochenende

(wS/red) Siegen 27.07.2026 | Der Kleingärtnerverein „Am Sender“ e.V. lädt alle Interessierten herzlich zum traditionellen Sommerfest auf die Anlage am Giersberg ein. Am ersten August-Wochenende wird dort zwei Tage lang gemeinsam geschlemmt, gefeiert und geklönt. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 1. August, geht es ab 15:00 Uhr los. Für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt: Der Grill läuft heiß und es gibt Steaks, Bratwurst, Currywurst und knusprige Pommes. Wer es lieber süß mag, darf sich auf ein Kuchenbuffet mit Kaffee freuen. Dazu sorgt Musik für gute Stimmung, und bei einer Tombola mit attraktiven Preisen kann das Glück herausgefordert werden. Der Abend klingt bei gemütlichem Beisammensein aus.

Am Sonntag, 2. August, öffnet die Anlage bereits ab 11:00 Uhr mit einem Frühschoppen samt musikalischer Begleitung. Ab 12:00 Uhr wird dann die beliebte Erbsensuppe serviert. Auch am zweiten Festtag gibt es wieder Kaffee und Kuchen, Tombola sowie Steaks und Pommes vom Grill. Der Sonntag endet mit einem gemütlichen Ausklang.

An beiden Tagen werden frisch gezapftes Bier und alkoholfreie Kaltgetränke zu gewohnt fairen Preisen ausgeschenkt. Dank überdachter Sitzmöglichkeiten ist bei jedem Wetter für gemütliche Stunden im Grünen gesorgt.

Ein Geheimtipp für Samstagsgäste: Wer am Sonntag die begehrte Erbsensuppe genießen möchte, sollte sich seine Verpflegungsmarken am besten schon am Samstag sichern.

Der Verein freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und ein geselliges Wochenende.

Der Kleingärtnerverein „Am Sender“ e.V. in Siegen lädt am 1. und 2. August zum traditionellen Sommerfest auf dem Giersberg ein.