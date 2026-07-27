Fünf Stationen für ein Ganzkörper-Workout: Outdoor-Fitnessparcours an der Sieg-Arena ist freigegeben

(wS/si) Siegen 27.07.2026 | An der bekannten Laufstrecke Sieg-Arena am Stumme-Loch-Weg gibt es ab sofort ein neues kostenloses Sportangebot unter freiem Himmel: Bürgermeister Tristan Vitt und Sportdezernent Adrian Viteritti haben am Montag (27. Juli 2026) einen Outdoor-Fitnessparcours mit fünf modernen Stationen offiziell eröffnet. Sportbegeisterte können die Geräte rund um die Uhr und das ganze Jahr über nutzen – ohne Mitgliedschaft, ohne Gebühren.

Jede der fünf Stationen bietet abwechslungsreiche Übungen für ein Ganzkörper-Workout. Ob als Warm-up oder um gezielt Kraftausdauer und Muskeln aufzubauen – das Konzept basiert auf den drei Säulen Mobilisierung, Kräftigung und Dehnung. An jedem Gerät und an jeder Übungs-Stele ist ein QR-Code angebracht: Nach dem Scannen mit dem Smartphone lässt sich ein Video abrufen, in dem die korrekte Bewegungsausführung anschaulich demonstriert wird. Die Bewegungsabläufe sind darüber hinaus auf den Stelen sowohl illustriert als auch in deutscher und englischer Sprache beschrieben – so können Sportbegeisterte fehlerfrei und gesundheitlich unbedenklich trainieren.

„Hier können Sportbegeisterte jetzt rund um die Uhr das ganze Jahr über kostenlos trainieren. Dieser Parcours ist ein Paradebeispiel dafür, was wir erreichen können, wenn Stadt, Stadtsportverband und starke lokale Partner an einem Strang ziehen“, sagte Bürgermeister Tristan Vitt bei der Eröffnung. Er dankte dabei ausdrücklich Dieter Jüngst, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Siegen, sowie Tanja Herdlitschke von der Sparkasse Siegen für ihren Einsatz.

Möglich wurde das rund 55.000 Euro teure Projekt dank einer Kooperation der Universitätsstadt Siegen mit dem Stadtsportverband Siegen, unterstützt durch die Sparkasse Siegen und das Land NRW. Der städtische Haushalt wurde dabei nicht belastet. Der Stadtsportverband hatte die Fördermittel aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte“ beantragt und für das Projekt bereitgestellt. Die Sparkasse Siegen finanzierte das Vorhaben mit einer Spende an den Stadtsportverband maßgeblich mit. „Wir freuen uns sehr über dieses niedrigschwellige Fitness-Angebot. Das ist ein Treffpunkt für jedes Alter und jedes Fitnesslevel“, sagte Tanja Herdlitschke.

Der Bau der Anlage hatte im April begonnen. Mitarbeitende der städtischen Grünflächenabteilung und der Sport- und Bäderabteilung waren an der Umsetzung beteiligt. Die Garten- und Landschaftsbauer Ierardi aus Netphen legten den Parcours an, die Sportgeräte selbst stammen von der Fachfirma Ernst Maier.

Testeten den neuen Fitness-Parcours an der Sieg-Arena: (v.l.) Sportdezernent Adrian Viteritti, Tanja Herdlitschke (Sparkasse Siegen), Maren Königsberg (Sport- und Bäderabteilung), Natascha Klöckner (Grünflächenabteilung), Bürgermeister Tristan Vitt und Dieter Jüngst (Stadtsportverband Siegen). Foto: Stadt Siegen