VHS Siegen stellt neues Programmheft für 2026/2027 vor – von Kochkursen bis Künstlicher Intelligenz

(wS/vhs) Siegen 27.07.2026 | Das neue Programmheft der Volkshochschule Siegen für 2026/2027 ist da. Auf Interessierte wartet ein abwechslungsreiches Angebot rund um Sprachen, Gesellschaft, Karriere, Kreativität, Kultur und vieles mehr. Ob Kurse, Veranstaltungen, Vorträge oder Workshops – das Programm richtet sich an Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und mit verschiedensten Vorkenntnissen.

In Präsenzkursen können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Themen wie Fotografie, Holzschnitt oder dem Umgang mit Smartphones und Computern ausprobieren. Ergänzt wird das Angebot durch ein breites Online-Programm, in dem unter anderem der Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt steht. Neben dem Einsatz von KI im Alltag werden dabei auch Datenschutz, Sicherheit, rechtliche Grundlagen sowie der verantwortungsvolle Umgang mit KI-Anwendungen behandelt. Gleichzeitig wird veranschaulicht, wie Künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Berufsfeldern sowie in der Lehre und Bildung gewinnbringend genutzt werden kann.

Die VHS hat zudem die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und der Universität Siegen weiter ausgebaut. Dadurch werden neue Infoveranstaltungen und Workshops angeboten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern helfen sollen, ihre beruflichen Kompetenzen und Perspektiven weiterzuentwickeln.

Zu den Programm-Highlights zählen in diesem Jahr die italienischen Kochkurse. Dabei werden nicht nur verschiedene Gerichte zubereitet – die Teilnehmenden begeben sich auf eine kulinarische Reise durch das italienische Kulturerbe, die dazu einlädt, Italien mit allen Sinnen zu erleben. Mit Hilfe verschiedener Gerichte werden Interessierte an die italienische Sprache und Kultur herangeführt.

Auch die Finanzbildung nimmt im neuen Programm einen wichtigen Platz ein. Von der Steuererklärung über Exchange Traded Funds (ETFs) bis hin zum sicheren Online-Einkauf – die Veranstaltungen sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praxisnahes Wissen vermitteln und einen sicheren Umgang mit Finanzthemen ermöglichen.

„Wir sind uns sicher, dass bei unserem Programm für jeden etwas dabei ist, und freuen uns, viele Menschen einladen zu können, Neues zu entdecken und ihre Interessen zu vertiefen“, sagt Anke Homfeld, Leiterin der Volkshochschule Siegen.

Das gedruckte Programmheft umfasst alle Veranstaltungen vom 14. September bis zum 31. Dezember 2026. Ergänzend dazu erscheint im November ein Update-Flyer mit den Veranstaltungen im neuen Jahr. Online werden die Veranstaltungen für 2027 ab dem 16. November auf der Homepage unter www.vhs-stadt-siegen.de ergänzt.

Das Programmheft liegt in den Rathäusern Siegen, Geisweid und Weidenau, bei der VHS im KrönchenCenter sowie in Banken und Sparkassen, der City-Galerie und vielen weiteren öffentlichen Stellen aus. Anmeldungen sind mit dem Anmeldeformular, per E-Mail unter info@vhs-stadt-siegen.de sowie direkt online auf der Seite der VHS Siegen möglich. Fragen beantwortet die VHS Siegen per E-Mail oder telefonisch unter (0271) 404 3000.

Das neue Programmheft der VHS Siegen für 2026/2027 ist da. Foto: Stadt Siegen