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Polizei schnappte Einbrecher auf frischer Tat in Weidenau- 40-Jähriger vorläufig festgenommen

11. Juni 2026586
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(wS/ots) Siegen 11.06.2026 | Am frühen Mittwochmorgen (10.06.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Deutsche Post Filiale in Weidenau gekommen, bei dem die Polizei den Tatverdächtigen auf frischer Tat stellen konnte.

Gegen 04:55 Uhr wurde die Einsatzleitstelle über einen Einbruchalarm einer Post Filiale am Hauptmarkt in Weidenau informiert. Sofort entsandte Kräfte stellten vor Ort eine eingeschlagene Glasscheibe fest. Aus dem Inneren konnten Geräusche wahrgenommen werden. Durch eine sofortige Umstellung des Objekts konnte die Flucht des Einbrechers verhindert werden. Polizisten nahmen sodann einen 40-jährigen Mann im Objekt vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Ersten Erkenntnissen nach verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in die Filiale. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(Symbolbild)
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