Schwerer Unfall auf der B62: BMW-Fahrer kollidiert frontal mit LKW und stirbt am Unfallort

(wS/ots) Erndtebrück / Schameder 11.06.2026 | In den heutigen frühen Morgenstunden (11. Juni) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 62 zwischen Erndtebrück und Schameder gekommen. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle.

Gegen 05:45 Uhr war der 32-Jährige mit seinem PKW in Richtung Erndtebrück unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann mit seinem BMW nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden LKW-Gespann (LKW mit Anhänger).

Für den 32-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die 57-jährige Fahrerin des LKW wurde mit einem Rettungswagen nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: wirSiegen.de

Derzeit läuft die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Leichnams und der Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme wird die örtliche Polizei durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Gummersbach unterstützt.

Die Bundestraße ist zwischen dem Abzweig B62 / L720 (Womelsdorf) und der Ortsmitte Schameder in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Unfallaufnahme und Bergung werden sich noch voraussichtlich bis mittags hinziehen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Einschätzungen zu Folge könnte nicht angepasste Geschwindigkeit des BMW-Fahrers unfallursächlich gewesen sein.