Diakonie Klinikum Jung-Stilling: Neue Transportstühle für die Grünen Damen und Herren

(wS/dia) Siegen 27.07.2026 | Sie sind zur Stelle, wenn Patienten und Angehörige den Weg nicht wissen, begleiten zu Untersuchungen, hören zu oder erledigen kleine Besorgungen: Die Grünen Damen und Herren im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen sind ein wichtiger Bestandteil im Klinikalltag. Nun hat der Krankenhaus-Förderverein die Ehrenamtlichen mit einer Spende unterstützt und drei nagelneue Rollstühle übergeben.

Dem Fördervereinsvorsitzenden Hans-Werner Bieler und seinen Vorstandskolleginnen Jutta Aulmann und Margrit Prohaska-Hoch war es ein Anliegen, dem Bedarf der Ehrenamtlichen nachzukommen. Denn die Stühle im Gesamtwert von 4.500 Euro sind im Alltag der „Grünen Engel“ täglich und ununterbrochen im Einsatz.

„Wir transportieren Patienten, die nicht gut zu Fuß sind, zu Untersuchungen, auf die Stationen oder holen sie aus dem Taxi ab. Die neuen Stühle erleichtern uns den Transport enorm“, freute sich Antje Müller von den Grünen Damen. „Und auch die Farbe passt perfekt zu uns.“

Ausgestattet sind die Transportstühle mit einer Fußablage und einer seitlichen Halterung, an der Gehhilfen Platz finden. Zusätzlich kann auf einer ausziehbaren Ablage Gepäck verstaut werden, sodass Patienten, Pflegepersonal und Angehörige kein zusätzliches Gewicht tragen müssen. Ein leicht bedienbarer Bremshebel an der Schiebestange des Rollstuhls sorgt für Sicherheit während des Transports.

„Genau das ist unser Anliegen und unsere Aufgabe – Patienten und Mitarbeitern helfen und ihnen das Leben erleichtern. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende zur Entlastung der Patienten und Ehrenamtlichen beitragen können“, sagte Hans-Werner Bieler.

Die Spende ist eine von drei Zuwendungen, die der Förderverein in der ersten Hälfte seines Jubiläumsjahres realisieren konnte. Denn dieser feiert dieser Tage sein 25-jähriges Bestehen. Insgesamt investierte der Förderverein 50.000 Euro – für ein mobiles Ultraschallgerät für den Kreißsaal, ein spezielles Trainingsgerät für geriatrische Patienten und die drei Transportstühle für das Foyer der Klinik.

Freuen sich gemeinsam über die neuen Transportstühle (vorne von links): Susanne Krämer, Antje Müller und Klaus Rauer (alle Grüne Damen und Herren) sowie (hinten von links) Bärbel Knecht (Krankenhausseelsorgerin), Margrit Prohaska-Hoch, Hans-Werner Bieler und Jutta Aulmann (alle Förderverein).