Vogelschießen, Erbsensuppe und Jedermannschießen: Schützenfest in Fellinghausen am 20. und 21. Juni

(wS/red) Kreuztal 11.06.2026 | Die Kyffhäuser Kameradschaft Fellinghausen e.V. lädt herzlich zu ihrem diesjährigen Schützenfest ein. An zwei Tagen – Samstag, 20. Juni, und Sonntag, 21. Juni 2026 – erwartet Gäste ein abwechslungsreiches Programm am Schützenheim Fellinghausen.

Samstag: Vogelschießen der Vereinsmitglieder

Den Auftakt macht am Samstag, 20. Juni 2026, ab 15.00 Uhr das traditionelle Vogelschießen der Vereinsmitglieder. Wer den begehrten Vogel von der Stange holt, darf sich über besondere Ehren freuen.

Sonntag: Open-Air-Gottesdienst, Jedermannschießen und große Tombola

Der Sonntag, 21. Juni 2026, startet um 10.00 Uhr mit einem Evangelischen Open-Air-Gottesdienst – gestaltet von Pfarrer Thies Friedrichs und dem CVJM Posaunenchor Fellinghausen. Ein festlicher Auftakt unter freiem Himmel, bevor das Schützenfest in vollem Umfang Fahrt aufnimmt.

Ab 11.00 Uhr ist beim Jedermannschießen die gesamte Bevölkerung eingeladen, selbst ans Gewehr zu treten – Vereinszugehörigkeit ist keine Voraussetzung.

Wer Hunger hat, kommt ab 12.00 Uhr auf seine Kosten: Guido Bingener sorgt für eine deftige Erbsensuppe – ein echtes Schützenfest-Highlight.

Ab 15.00 Uhr steigt die lang ersehnte große Tombola und Verlosung mit attraktiven Preisen.

Für Groß und Klein: Kulinarik und Kinderprogramm

An beiden Festtagen gibt es ein Kinderprogramm sowie kulinarische Verpflegung: Bratwurst mit Pommes, frische Majes im Brötchen, kühle Getränke und Bier vom Fass sorgen für das passende Schützenfest-Ambiente.

📍 Ort: Schützenheim Fellinghausen, Obere Erzenbach – der Weg ist ausgeschildert.

☝️ Auf einen Blick

🗓 Samstag, 20. Juni 2026 – Ab 15.00 Uhr: Vogelschießen der Vereinsmitglieder

🗓 Sonntag, 21. Juni 2026 – 10.00 Uhr: Ev. Open-Air-Gottesdienst mit Pfarrer Thies Friedrichs & CVJM Posaunenchor Fellinghausen – Ab 11.00 Uhr: Jedermannschießen – Ab 12.00 Uhr: Erbsensuppe von Guido Bingener – Ab 15.00 Uhr: Große Tombola/Verlosung

📍 Schützenheim Fellinghausen, Obere Erzenbach (Weg ist ausgeschildert) 🍺 An beiden Tagen: Kinderprogramm, Bratwurst, Pommes, Majes im Brötchen, Bier vom Fass