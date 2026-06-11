News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Freier Eintritt, Live-Musik und Sommerfeeling: mittwochSIn meldet sich zurück auf dem Unteren Schlossplatz

11. Juni 20262.1k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Siegen 11.06.2026 | Er ist so etwas wie der inoffizielle Startschuss für den Sommer in Siegen: Am Mittwoch, 17. Juni 2026, ab 18:00 Uhr öffnet mittwochSIn auf dem Unteren Schlossplatz wieder seine Pforten. Zum 26. Mal verwandelt die beliebte Open-Air-Konzertreihe von Klar.Events den Schlossplatz Woche für Woche in einen lebendigen Treffpunkt für Musikfans, Familien und alle, die den Feierabend in besonderer Atmosphäre genießen möchten – bei freiem Eintritt.

UnArt eröffnet die Saison

Den Auftakt macht am 17. Juni die Coverband UnArt – sieben Musiker aus dem Siegerland, die mit fetzigen Sounds und einer neuen Setlist für den perfekten Saisonstart sorgen. In den Wochen darauf folgen bekannte Publikumslieblinge wie Take On Me (24. Juni), Hörgerät (1. Juli) und Mission 2 Party (12. August).

Neuheit: mittwochSIn meets Open Sky

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am 8. Juli: Unter dem Motto „mittwochSIn meets OpenSky“ legen regionale DJs auf, die von den legendären Open Sky Events bekannt sind. Den Abend eröffnet Hedges, bekannt für seine chilligen Vibes. Danach übernimmt das Siegener Duo VValley mit treibenden Beats, bevor Miez das Finale übernimmt – ein DJ, der seit 30 Jahren hinter den Decks steht und auch international, unter anderem auf Ibiza, für Stimmung gesorgt hat.

Neu im Programm sind außerdem die Band X-Chords (22. Juli) sowie Noisic (5. August). Und am 29. Juli sorgt die neue Partyschlager-Band Wolle Pur beim Kontrast-Programm für Feierlaune.

Hinweis: Der Termin am 15. Juli 2026 entfällt aufgrund des AOK-Firmenlaufs.

Wirte-Zapfen – zum vierten Mal in Folge

Auch in diesem Jahr findet das beliebte Wirte-Zapfen statt – bereits zum vierten Mal in Folge. In einem Rondell versammeln sich bekannte Gesichter der Siegener Gastro-Szene und zapfen für den guten Zweck. Mit dabei sind:

Jan vom Bim Käs • H.W. aus dem Camelot • Bianca aus dem JoJo • Buschi vom ehemals Eulenspiegel • Josh von der GVS • Julius von der Krombacher • Micha von Onkel Toms Hütte • Till vom Fricke’s • Frank vom Schwarzen Schaf

Spendenaktion für die Kinderinsel

Beim Hörgerät-Konzert am 1. Juli wird wieder der „Spendendino“ über den Platz laufen und Spenden sammeln. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Kinderinsel – eine spezielle Intensivstation mit Wohncharakter für Kinder an der DRK-Kinderklinik in Siegen. In vergangenen Jahren kamen auf diesem Weg rund 2.000 Euro zusammen, die unter anderem dem Tierheim Siegen und der Aktion Lichtblicke zugutekamen.

Kulinarisch: Grill, Cocktailgarten und mehr

Neben der Musik sorgt ein breites kulinarisches Angebot für das Wohlfühlprogramm: Frisch Gegrilltes vom Holzkohlegrill, kühles Krombacher Pils, ausgewählte Weine, spanische Churros, frische Burger und Cocktails aus dem neuen Cocktailgarten mit integrierter Bar. Unter schattenspendenden Schirmen gibt es ausreichend gemütliche Sitzgelegenheiten.

Festivalbecher und Infos

Das bewährte Festivalbecher-System ist auch 2026 dabei: In der ersten Saisonhälfte kostet der Becher 8 Euro, ab dem Bergfest am 22. Juli wird er auf 5 Euro reduziert.

Aktuelle Informationen, Fotos und Neuigkeiten gibt es auf den Social-Media-Kanälen von mittwochSIn und Klar.Events sowie unter www.mittwochsin.de.

📋 Auf einen Blick

VeranstaltungmittwochSIn – 26. Saison
OrtUnterer Schlossplatz, Siegen
Start17. Juni 2026, ab 18:00 Uhr
EintrittFrei
VeranstalterJan Klappert / Klar Events GmbH
Nächste Termine17.6. UnArt • 24.6. Take On Me • 1.7. Hörgerät • 8.7. Open Sky meets mittwochSIn
Spendenaktion1. Juli – Kinderinsel / DRK-Kinderklinik Siegen
Websitewww.mittwochsin.de

Alle Termine 2026 im Überblick:

12.08. – Mission 2 Party

17.06. – UnArt

24.06. – Take On Me

01.07. – Hörgerät

08.07. – Open Sky meets mittwochSIn

15.07. – entfällt (AOK-Firmenlauf)

22.07. – X-Chords

29.07. – Wolle Pur

05.08. – Noisic

Werbepartner der Region – Anzeige

In eigener Sache

Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team

Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — auch dann, wenn die Nachrichten schwer wiegen. Uns ist wichtig, dass alle Informationen für jeden Bürger frei zugänglich bleiben, komplett ohne Bezahlschranke und kostenlos für alle. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur den Menschen in der Region. Verlässliche, unabhängige Berichterstattung kostet allerdings Zeit und Geld. Wenn Sie unsere Arbeit schätzen, hilft uns schon ein kleiner Beitrag, weiter für Sie da zu sein.

Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig

Danke, dass Sie wirSiegen lesen. 💙

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Vogelschießen, Erbsensuppe und Jedermannschießen: Schützenfest in Fellinghausen am 20. und 21. Juni

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« MaiJuli »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten