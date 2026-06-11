Freier Eintritt, Live-Musik und Sommerfeeling: mittwochSIn meldet sich zurück auf dem Unteren Schlossplatz

(wS/red) Siegen 11.06.2026 | Er ist so etwas wie der inoffizielle Startschuss für den Sommer in Siegen: Am Mittwoch, 17. Juni 2026, ab 18:00 Uhr öffnet mittwochSIn auf dem Unteren Schlossplatz wieder seine Pforten. Zum 26. Mal verwandelt die beliebte Open-Air-Konzertreihe von Klar.Events den Schlossplatz Woche für Woche in einen lebendigen Treffpunkt für Musikfans, Familien und alle, die den Feierabend in besonderer Atmosphäre genießen möchten – bei freiem Eintritt.

UnArt eröffnet die Saison

Den Auftakt macht am 17. Juni die Coverband UnArt – sieben Musiker aus dem Siegerland, die mit fetzigen Sounds und einer neuen Setlist für den perfekten Saisonstart sorgen. In den Wochen darauf folgen bekannte Publikumslieblinge wie Take On Me (24. Juni), Hörgerät (1. Juli) und Mission 2 Party (12. August).

Neuheit: mittwochSIn meets Open Sky

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am 8. Juli: Unter dem Motto „mittwochSIn meets OpenSky“ legen regionale DJs auf, die von den legendären Open Sky Events bekannt sind. Den Abend eröffnet Hedges, bekannt für seine chilligen Vibes. Danach übernimmt das Siegener Duo VValley mit treibenden Beats, bevor Miez das Finale übernimmt – ein DJ, der seit 30 Jahren hinter den Decks steht und auch international, unter anderem auf Ibiza, für Stimmung gesorgt hat.

Neu im Programm sind außerdem die Band X-Chords (22. Juli) sowie Noisic (5. August). Und am 29. Juli sorgt die neue Partyschlager-Band Wolle Pur beim Kontrast-Programm für Feierlaune.

Hinweis: Der Termin am 15. Juli 2026 entfällt aufgrund des AOK-Firmenlaufs.

Wirte-Zapfen – zum vierten Mal in Folge

Auch in diesem Jahr findet das beliebte Wirte-Zapfen statt – bereits zum vierten Mal in Folge. In einem Rondell versammeln sich bekannte Gesichter der Siegener Gastro-Szene und zapfen für den guten Zweck. Mit dabei sind:

Jan vom Bim Käs • H.W. aus dem Camelot • Bianca aus dem JoJo • Buschi vom ehemals Eulenspiegel • Josh von der GVS • Julius von der Krombacher • Micha von Onkel Toms Hütte • Till vom Fricke’s • Frank vom Schwarzen Schaf

Spendenaktion für die Kinderinsel

Beim Hörgerät-Konzert am 1. Juli wird wieder der „Spendendino“ über den Platz laufen und Spenden sammeln. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Kinderinsel – eine spezielle Intensivstation mit Wohncharakter für Kinder an der DRK-Kinderklinik in Siegen. In vergangenen Jahren kamen auf diesem Weg rund 2.000 Euro zusammen, die unter anderem dem Tierheim Siegen und der Aktion Lichtblicke zugutekamen.

Kulinarisch: Grill, Cocktailgarten und mehr

Neben der Musik sorgt ein breites kulinarisches Angebot für das Wohlfühlprogramm: Frisch Gegrilltes vom Holzkohlegrill, kühles Krombacher Pils, ausgewählte Weine, spanische Churros, frische Burger und Cocktails aus dem neuen Cocktailgarten mit integrierter Bar. Unter schattenspendenden Schirmen gibt es ausreichend gemütliche Sitzgelegenheiten.

Festivalbecher und Infos

Das bewährte Festivalbecher-System ist auch 2026 dabei: In der ersten Saisonhälfte kostet der Becher 8 Euro, ab dem Bergfest am 22. Juli wird er auf 5 Euro reduziert.

Aktuelle Informationen, Fotos und Neuigkeiten gibt es auf den Social-Media-Kanälen von mittwochSIn und Klar.Events sowie unter www.mittwochsin.de.

📋 Auf einen Blick

Veranstaltung mittwochSIn – 26. Saison Ort Unterer Schlossplatz, Siegen Start 17. Juni 2026, ab 18:00 Uhr Eintritt Frei Veranstalter Jan Klappert / Klar Events GmbH Nächste Termine 17.6. UnArt • 24.6. Take On Me • 1.7. Hörgerät • 8.7. Open Sky meets mittwochSIn Spendenaktion 1. Juli – Kinderinsel / DRK-Kinderklinik Siegen Website www.mittwochsin.de

Alle Termine 2026 im Überblick:

12.08. – Mission 2 Party

17.06. – UnArt

24.06. – Take On Me

01.07. – Hörgerät

08.07. – Open Sky meets mittwochSIn

15.07. – entfällt (AOK-Firmenlauf)

22.07. – X-Chords

29.07. – Wolle Pur

05.08. – Noisic