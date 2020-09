Spendenübergabe Dometic GmbH

(wS/red) Siegen 03.09.2020 | DOMETIC SPENDET AN AMBULANTEN KINDER-UND JUGENDHOSPIZDIENST IN SIEGEN

Mit insgesamt 3.000 € unterstützt die Dometic GmbH in Siegen den Kinder- und Jugendhospizdienst in der Region.

„Gerade in der aktuellen Situation sind wir froh, den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Siegen finanziell bei ihrer Arbeit unter die Arme zu greifen“, sagt Dometic Geschäftsführer Michael Danneberg. Mit insgesamt 3.000 € unterstützt die Dometic GmbH den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Die Einrichtung entlastet Familien mit lebensverkürzt

erkrankten Kindern durch entsprechende Pflegeleistungen und eine angemessene Betreuung. Für die Region ist diese Einrichtung dadurch unverzichtbar.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement der Auszubildenden des Siegener Dometic Standortes. Durch verschiedene, eigens organisierte Spenden-aktionen schafften es die Auszubildenden der Dometic

GmbH den Spendenbetrag an den ambulanten Kinder-und Jugendhospizdienst von 2.500 € auf 3.000 € zu erhöhen. Vor den sommerlichen Betriebsferien wurden beispielsweise Schnitzelbrötchen gegen eine kleine Spende ausgegeben. Hintergrund dieser Aktion war der Gedanke, gemeinsam mit den Mitarbeitern des Standortes etwas Gutes zu tun. Geschäftsführer Michael Danneberg lobte die Aktion und kündigte bereits an, weitere solcher Aktionen zu unterstützen.

Über Dometic

Dometic ist weltweiter Marktführer bei Markenprodukten für das Leben unterwegs in den Bereichen Essen & Trinken, Klima, Energie und Steuerung, Hygiene und sanitäre Einrichtungen sowie im Bereich Sicherheit. Dometic ist in den Wirtschaftsräumen Nord- und Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien/Pazifik tätig und bietet Produkte für den Einsatz in Wohnmobilen, Lkw und Automobilen der Oberklasse, auf Motoryachten und Arbeitsbooten sowie für eine Reihe anderer Anwendungen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, intelligente und zuverlässige Produkte in einem herausragenden Design bereitzustellen. Wir verkaufen unsere Produkte in nahezu 100 Ländern und verfügen über ein globales Vertriebs- und Servicenetz, das Kundendienstleistungen und Zubehör bereitstellt. Dometic mit Sitz in Stockholm, Schweden, beschäftigt weltweit ca. 7.200 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Nettoumsatz von über 18,5 Mrd. SEK (2,0 Mrd. USD).

Weitere Informationen über Dometic erhalten Sie unter:

http://www.dometic.com.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier