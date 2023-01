Türkei vor der Wahl im 100. Republikjahr – ein Vortrag an der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein

(wS/vhs) Siegen 30.01.2023 | Umfragen in der Türkei deuten an, dass nach 20 Jahren die Zeit der AKP und des Staatspräsidenten Erdogan zu Ende gehen könnte. Allerdings zeigen sich Oppositionelle sehr verhalten.

Zu groß war die Ernüchterung nach den letzten Wahlen und dem Referendum, bei denen nach Angaben unabhängiger Beobachter massive Eingriffe der Wahlbehörde die Ergebnisse zugunsten der Regierung beeinflussten. Auch die Auswahl der Spitzenkandidaten kann einen Einfluss auf die Wahl haben. Sind Unruhen in der Türkei denkbar? Wie könnte sich ein Machtwechsel in der Türkei auf die Beziehungen mit Europa und Russland hinsichtlich des Krieges gegen die Ukraine auswirken? Oder auf den Umgang mit Geflüchteten, die über die Balkanroute nach Europa wollen? In diesem Vortrag darf und soll mitdiskutiert werden.

Donnerstag 09. Februar, 19.00 bis 20.30 Uhr, Stadtbibliothek Kreuztal , Marburger Str. 10, Veranstaltungsraum. Referent ist Dr. Christian Johannes Henrich, der Eintritt beträgt vier Euro, weitere Informationen erhalten Sie unter 02732 51220 oder 0271 333 1524. Eine Anmeldung unter vhs.siegen-wittgenstein.de wird erbeten. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

