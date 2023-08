Seit Jahrzehnten sportlich unterwegs – Ehrenmedaillen in Silber an Andrea Bechtel und Karl Jung verliehen

(wS/bu) Burbach 30.08.2023 | Mit dem Jahresempfang im Mai lud die Gemeinde Burbach erstmals nach der Corona-Pandemie wieder zu der traditionellen Veranstaltung für das Ehrenamt ein.

Zuvor hatte der Rat beschlossen, dreiverdienten Personen die Ehrenmedaille der Gemeinde in Silber zu verleihen – eine Anerkennung für „verdienstvolle Tätigkeiten für die Allgemeinheit“ in Burbach. Bernd Löhl nahm die Auszeichnung damals persönlich entgegen. Er engagiert sich seit über 53 Jahren im Vorstand des TV Dresselndorf, davon seit 44 Jahren als Kassenwart. „Nebenbei“ hat er in dieser Zeit noch zahlreiche andere Vorstandsaufgaben und eigene Gruppen als Übungsleiter übernommen. Andrea Bechtel und Karl Jung waren im Mai anderweitig

verpflichtet, sodass ihre Ehrungen jetzt nachgeholt wurden.

Andrea Bechtel war und ist ebenfalls seit Jahrzehnten sportlich unterwegs. Seit 1989 ist die Wahlbacherin ununterbrochen als Übungsleiterin im TSV Burbach tätig. Mit 14 Jahren fing ihre „Karriere“ im Verein als Helferin einer Übungsleiterin an, mit 16 übernahm sie ihre erste eigene Kindergruppe. Lange Jahre war sie

Jugendwartin, ehe sie 2006 das Amt der ersten Vorsitzenden übernahm, das sie noch heute inne hat. „Aufgrund Ihrer vielfachen Qualifikationen und Zusatzausbildungen haben Sie viele Angebote eingeführt, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen“, sagte Bürgermeister Christoph Ewers im Rahmen der Auszeichnung im Rathaus. Noch wichtiger sei jedoch ihre Arbeit als Vorsitzende seit nunmehr 17 Jahren, die jede Menge Zeit in Anspruche nehme. „Der TSV Burbach ist nicht nur einer der mitgliederstärksten Vereine

im Siegerländer Turngau, sondern auch ein hervorragend geführter Verein“, betonte der Verwaltungschef. Dies sei auch ein Verdienst von Andrea Bechtel. Die Vorsitzende gab das Lob sogleich weiter: „Das schafft niemand allein. Wir haben die Aufgaben gut auf mehrere Schultern verteilt. Gemeinsam sind wir ein tolles Team!“ Auch das gute und konstruktive Miteinander mit der Gemeindeverwaltung sei ein Faktor für die erfolgreiche Vereinsarbeit.

Auch der dritte im Bunde der Geehrten, ebenfalls ein Sportskamerad, lobt die kurzen Drähte ins und die Unterstützung aus dem Rathaus. Im Hickengrund ist Karl Jung unter seinem Spitznamen „Strom-Karl“ wohl jedem Kind bekannt – jedenfalls allen, die in „seinem“ Verein, dem TV Dresselndorf, Sport treiben. Seit 41 Jahren ist er im Vorstand und als Übungsleiter aktiv. In dieser Zeit nahm er verschiedene Aufgaben und Ämter wahr. Vor allem als Gerätewart und Fachwart für Sportstätten-Unterhaltung hat er dem Verein seinen Stempel aufgedrückt und tut dies noch heute. Er kennt jeden Nagel, jeden Wasseranschluss und jede Stromverbindung sowieso. Darüber hinaus pflegt und wartet Karl Jung den vielgenutzten Vereinsbus und koordiniert dessen Einsatz. Bei so vielen Aufgaben und so viel Verantwortung müsse die private Urlaubsplanung innerhalb des Vereins frühzeitig gut vorbereitet und kommuniziert werden, verriet er Christoph Ewers augenzwinkernd, als er die Ehrenmedaille in Silber entgegennahm. „Unsere Vereine leben und funktionieren nur dank Menschen wie Ihnen, die ihre Aufgaben nicht nur gewissenhaft erfüllen,

sondern in ihnen aufgehen. Vielen Dank für Ihr großes, langjähriges Engagement“, stellte der Bürgermeister im Namen der ganzen Gemeinde fest.

Andrea Bechtel (links) und Karl Jung (hier mit Ehefrau Gisela) erhielten von Bürgermeister Christoph Ewers im Nachgang zum Jahresempfang jeweils die Ehrenmedaille der Gemeinde in Silber verliehen.

Fotos: Gemeinde Burbach