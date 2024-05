Erste Drillinge des Jahres am „Stilling“ sind da – Diakonie Klinikum Siegen feiert besonderes Ereignis

(wS/dia) Siegen 17.05.2024 | Diakonie Klinikum Siegen: Jungen-Trio erblickt am Geburtstag der Chefärztin das Licht der Welt

Mohammoud, Mayar und Murad haben ihren Eltern am 16. Mai dreifaches Glück beschert. Die Jungs sind die ersten Drillinge in diesem Jahr, die im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen geboren wurden – und das auch noch am Geburtstag von Dr. Flutura Dede, der Chefärztin der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Am Morgen hatte sie nebst Geburtshelfern, Pflegeteam und weiteren Ärzten dem Trio in der 32. Schwangerschaftswoche auf die Welt verholfen.

Den Anfang machte um 8.40 Uhr Mohammoud mit einem Geburtsgewicht von 1490 Gramm und einer Körpergröße von 40 Zentimetern. Es folgte Mayar mit ebenso 1490 Gramm und 39 Zentimetern. Zuletzt gesellte sich der kleine Murad um 8.41 Uhr mit 1190 Gramm und 37 Zentimetern hinzu. „Die Jungs werden nun noch ein paar Wochen auf der Frühgeborenenstation aufgepäppelt. Sobald sie genug an Gewicht erreicht haben, dürfen sie nach Hause“, so Dr. Flutura Dede, die gemeinsam mit den Drillingen Ehrentag hat. Dede: „Das ist natürlich ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für mich. Ich freue mich, dass die Geburt komplikationsfrei abgelaufen ist und es der Mutter und den Kindern gut geht.“

Meist geht einer Mehrfachgeburt eine künstliche Befruchtung voraus. In diesem Fall sind die Drillinge jedoch auf ganz natürliche Weise herangewachsen – „eine Seltenheit“, wie Dr. Flutura Dede bestätigt. Dass die stolzen Eltern Nasan Sidra und Ahmed Alokla aus Siegen gleich dreifaches Babyglück erwartet, wurde in der 11. Schwangerschaftswoche festgestellt. Dede: „Mehrlinge kommen häufig früher zur Welt als Einlinge, was mit Risiken verbunden sein kann. Wichtig ist es deshalb, regelmäßig zu kontrollieren, ob sich alle Kinder gut und gleichmäßig entwickeln.“ Bei dem für dieses Jahr ersten „Stilling“-Mini-Trio zeigte sich ein guter Schwangerschaftsverlauf. Nun können es die Eltern kaum erwarten, ihre Jungen mit nach Hause zu nehmen: „Wir können nur lächeln und glücklich sein“, sagen Mutter und Vater unisono.

Gerade bei Früh- und Mehrlingsgeburten und somit bei komplizierten Entbindungen sind Mutter und Kind im Siegener Diakonie Klinikum bestens versorgt. Die Geburtsklinik hat sich auf Mehrlingsschwangerschaften und -geburten spezialisiert und bietet rund um die Uhr höchste Sicherheit für Mütter und Neugeborene. Im „Stilling“ liegt die Früh- und Neugeborenen-Intensivstation als Bestandteil des Perinatalzentrums Level I Tür an Tür mit den Kreißsälen. Die Früh- und Neugeborenen-Intensivstation wird von der Siegener DRK Kinderklinik im Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus betrieben und in Kooperation mit der dortigen Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin geführt. Zuletzt wurden im „Stilling“ im Jahr 2022 zwei Mal Drillinge geboren. 2021 und 2017 gab es sogar jeweils vier Drillingsgeburten und im Jahr 2019 eine.