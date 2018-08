Einsätze im Bereich der Kreispolizeibehörde Olpe

(wS/ots) Olpe 21.08.2018 |

Bereich Olpe / Drolshagen / Wenden

Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss

Olpe – Am Montagabend wurde ein 43-Jähriger um 18:10 Uhr in der Bruchstraße in Olpe kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin, so dass eine Blutprobe fällig wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bereich Lennestadt/ Kirchhundem

Laternenmast beschädigt und weggefahren

Lennestadt – Am Montag wurde zwischen 10:00 und 10:30 Uhr eine Straßenlaterne in der Lindenstraße in Altenhundem beschädigt. Zu dem Zeitpunkt rangierte ein LKW mit Kastenaufbau in den Farben weiß/beige am Unfallort. An der Laterne wurde später weißer Farbaufrieb festgestellt. Der Laternenmast wurde eingedrückt und zerkratzt, der LKW entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Schaden liegt bei 1.500 €.

Bereich Attendorn / Finnentrop

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Attendorn – Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde ein Am Zollstock vor dem Haus geparkter, weißer Chevrolet Volt hinten rechts von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Chevrolet entstand 2.000 € Sachschaden.

Fahrzeugführerin stand deutlich unter AlkoholeinflussAttendorn – Am Montagnachmittag überprüfte eine Streife um 16:05 Uhr eine 47-Jährige mit ihrem VW in der Straße Auf der Tränke. Es ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum und ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Benommener Radfahrer fährt in Personengruppe

Attendorn – Am Dienstagmorgen befuhr ein 39-Jähriger mit einem Fahrrad um 10:15 Uhr die Fußgängerzone in der Wasserstraße. Er näherte sich einer Kindergartengruppe und fuhr schließlich mit dem Fahrrad in die Gruppe hinein. Ein Dreijähriger wurde von dem Fahrrad erfasst und fiel zu Boden. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt. Der Radfahrer wirkte bei der Unfallaufnahme benommen, wankte hin und her und hatte eine lallende Aussprache. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich allerdings nicht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er am Vorabend diverse, starke Medikamente eingenommen hatte. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Fahrrad, bei dem die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde sichergestellt.

