ALTERAKTIV Siegen-Wittgenstein e.V informiert sich über das Unternehmen Achenbach-Buschhütten

(wS/aa) Kreuztal 15.07.2025 | Tradition und Innovation – 575 Jahre alt und hochmodern – ein Weltmarktführer aus unserer ‚Provinz voll Leben‘

28 Mitglieder des Vereins ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. besuchten eines der ältesten eigentü mergeführten Industrieunternehmen unseres Landes, die Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG in Kreuztal, mit 575 Jahren Geschichte kein bisschen aus der Zeit gefallen.

Auf Anfrage war die Gruppe kürzlich dort zu einem Betriebsbesuch und einem Vortrag eingeladen. Das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war groß, denn dieser ‚hidden champion‘ aus dem Siegerland ist weltweit tätig als Spezialist für komplexe Walzwerke und technologisch anspruchsvollste Schneidtechnik im Bereich der Aluminium – Flachwalzprodukte und deren Verarbeitung.

Sebastian Groos, Geschäftsführer und COO (Chief Operating Officer) sowie Dr. Antonia Barten, Marketing-Direktorin, empfingen die

ALTERAktiven. Zunächst wurde die Gruppe in spannender Weise informiert über die bis ins späte Mittelalter zurückreichende Firmengeschichte. Sie begann als wasserkraftgetriebener Eisenhammer, entwickelte sich dann im späten 19. Jahrhundert zum eher national orientierten Walzwerksbauer für Metallbleche u.ä. und führte nach dem 2. Weltkrieg zum international aufgestellten Spezialisten für die Verarbeitung von Aluminium und anderen metallischen Nichteisenprodukten.

Gut verständlich wurden der Besuchergruppe anschließend die hier entwickelten und produzierten, komplexen und technologisch höchst anspruchsvollen Anlagen und Maschinen vorgestellt und erläutert. Die vielfältigen Fragen an die Produkte wie auch zum Unternehmen selbst beantworteten die Gastgeber kompetent und verständlich. Dabei ging es auch um Aspekte der betrieblichen Ausbildung sowie der anwendungsbezogenen wissenschaftlichen Forschung bzw. Lehre in den kooperierenden Hochschulen, zu den Auswirkungen der aktuellen globalen Verwerfungen durch Kriege, neue Zölle etc., zu den rasanten Entwicklungen in der Arbeitswelt allgemein, z.B. durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz KI, zur Gewinnung motivierter und qualifizierter Mitarbeiter/innen u.v.a.m.

Der anschließende ausführliche Rundgang durch die Fertigungshallen ermöglichte der Besuchergruppe interessante Einblicke in die differenzierten Entwicklungs- und komplexen Fertigungsabläufe. Empathisch und kompetent erläuterten Sebastian Groos und Antonia Barten mehrere Stationen in ihren Werkhallen. Damit rundeten sie den ebenso interessanten wie auch spannenden Betriebsbesuch ab.

Erfüllt von den vielfältigen neuen und überaus interessanten Einblicken dankten die alteraktiven Besucher und Besucherinnen ihren Gastgebern für den freundlichen Empfang, die sich ihrerseits für das unerwartet rege Interesse der Besuchergruppe bedankten.

Die ALTERAktiv-Gruppe nimmt von ihrem Betriebsbesuch den bleibenden Eindruck mit, dass das Unternehmen Achenbach Buschhütten zum einen ein klassischer Mittelständler mit tief reichenden Wurzeln in der Siegerländer Montangeschichte und zugleich ein Globalplayer mit weltweiter Ausstrahlung und Präsenz ist. Respekt und Anerkennung zollten sie diesem innovativen Traditionsunternehmen auch für dessen umfangreiche Verantwortung in ihrer betrieblichen wie überbetrieblichen Ausbildung des qualifizierten Nachwuchses, sowie für die fruchtbaren Kooperationen in der wissenschaftliche Forschung und Lehre, in unserer Universität Siegen und weiteren Hochschulen.

Auch künftig wird ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein weitere interessante Informations-, Gesprächs- und Exkursionsangebote anbieten, um damit das umfangreiche Engagement vieler Mitglieder in den verschiedenen Arbeitsgruppen des Vereins zu ergänzen.