Roter Flitzer für junge Talente – AMC Burbach und Sponsoren stellen neues Slalom-Trainingsauto vor

(wS/amc) Burbach/Wilnsdorf 03.06.2026 | Große Freude bei den jungen Talenten des AMC Burbach: Ab sofort steht ihnen ein roter Opel Corsa für das Training im Slalom-Parcours zur Verfügung. Die Förderung des Nachwuchses besitzt beim AMC Burbach (ADAC) seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Ziel ist es, sowohl den Fahrern des Kart-Junior-Teams als auch interessierten Quereinsteigern den Einstieg in den Automobilslalomsport zu ermöglichen.

Eine wichtige Plattform dafür ist der Slalom Youngster Cup des ADAC Westfalen. Dieser Wettbewerb richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 23 Jahren – auch ohne Führerschein. In der laufenden Saison umfasst der Cup acht Veranstaltungen. Für die Teilnehmer stellt der Regionalclub drei speziell ausgestattete Opel Corsa mit Sportfahrwerk, Überrollbügel und Rennsportgurten bereit. Unterstützt werden die Nachwuchsfahrer dabei von erfahrenen Instruktoren.

Um sich gegen die starke Konkurrenz behaupten zu können, ist regelmäßiges Training unerlässlich. Da die jüngeren Teilnehmer noch nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfen, stellt der AMC Burbach seinem Nachwuchs ein eigenes Trainingsfahrzeug zur Verfügung. Seit Samstag, dem 30. Mai, ergänzt nun ein weiterer Opel Corsa die Trainingsmöglichkeiten. Präsentiert wurde das Fahrzeug im Rahmen des Slalomwochenendes auf dem Wilnsdorfer Maxi Autohof.

Sportleiter Julian Schäffer und der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Land nahmen die Fahrzeugschlüssel erfreut von Marius Klein entgegen. Bevor der Wagen seinen Einsatz aufnimmt, wird er im Autohaus Klein unter anderem noch mit einem Sportfahrwerk ausgerüstet.

Möglich wurde die Anschaffung durch die Unterstützung engagierter Sponsoren. Simon Fries, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, betonte bei der Übergabe die langjährige Verbundenheit des Geldinstituts mit dem AMC Burbach. Besonders die Förderung des Ehrenamts, die Jugendarbeit sowie die Vermittlung von sicherem Fahrverhalten liegen der Sparkasse am Herzen.

Auch Ernst Otto Reh unterstützt als weiterer Partner das Nachwuchsteam des Ortsclubs. Der selbstständige Kfz-Gutachter aus Wahlbach erklärte, ihm sei wichtig, dass junge Motorsportler auf abgesperrten Strecken mit moderner Technik den sicheren Umgang mit Fahrzeugen im Grenzbereich erlernen können.

Marius Klein zeigte sich ebenfalls erfreut über die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen: „Zu Beginn meiner Motorsportlaufbahn war ich sehr dankbar, dass uns beim AMC Burbach ein Trainingsfahrzeug zur Verfügung stand. Motorsport gehört zu unserer Familiengeschichte. Sowohl mein Großvater Herbert als auch mein Vater Andreas waren viele Jahre aktiv im Rennsport. Deshalb freue ich mich besonders, heute als Vertreter der dritten Generation diesen Opel Corsa übergeben zu dürfen.“

Mit großer Neugier nahmen die Nachwuchsfahrer des heimischen Motorsportclubs ihr neues Trainingsfahrzeug in Augenschein. Während einer Veranstaltungspause wurde der rote Opel Corsa sofort genau begutachtet und aus nächster Nähe betrachtet.

Text: AMC Burbach



Das neue Trainingsauto für den Nachwuchs des AMC Burbach präsentierten im Rahmen des Autoslaloms auf dem Maxi Autohof (von links) Simon Fries (Sparkasse Burbach-Neunkirchen), Karl-Heinz Land (2. Vorsitzender), Marius Klein (Autohaus Klein), Julian Schäffer (Sportleiter) und Ernst Otto Reh (Kfz-Sachverständigenbüro Reh). Foto: AMC Burbach