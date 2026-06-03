Konzert im Anschluss an die Messe: Filmmusik-Orgelmatinée am 14. Juni in St. Joseph

(wS/hgl) Siegen 03.06.2026 | Wer Filmmusik liebt und einen besonderen Klang erleben möchte, sollte sich den 14. Juni im Kalender markieren: In der Kirche St. Joseph an der Weidenauer Straße 23 in Siegen lädt die Pfarrei Heilige Familie zu einer Orgelmatinée der besonderen Art ein. Im Anschluss an die Messe – also ab etwa 10:45 Uhr – verwandelt Organist Christian Behrens aus Lennestadt/Siegen den Kirchenraum in eine Bühne für große Filmklassiker.
Filmmusik in eigenen Bearbeitungen für Orgel
Auf dem Programm stehen Werke der bekannten Filmmusikkomponisten Howard Shore, Hans Zimmer, John Williams, John Powell und John Newton – und zwar in eigenen Bearbeitungen für Orgel. Die Königin der Instrumente erhält damit Stücke zu hören, die viele eher aus dem Kinosaal kennen als aus dem Gottesdienst.
Wer ist Christian Behrens?
Christian Behrens ist in Lennestadt aufgewachsen und hat den C-Kurs für nebenamtliche Kirchenmusiker der Erzdiözese Paderborn absolviert. Seit vielen Jahren ist er nebenberuflich als Pianist und Organist im südlichen Sauerland tätig.
Eintritt und Kontakt
Ansprechpartnerin für die Veranstaltung ist Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange
Christian Behrens
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