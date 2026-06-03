Drei Jahre nach dem Auftrag: UWG-Fraktion bringt Selfie-Points zurück in die Ausschüsse

(wS/uwg) Siegen 03.06.2026 | Die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen will Bewegung in das Thema Selfie-Points bringen. Mit einem Antrag vom 26. Mai 2026, gerichtet an Bürgermeister Tristan Vitt, fordert Fraktionsvorsitzender Achim Bell, dass die Verwaltung den aktuellen Stand der Standortsuche endlich in den zuständigen Ausschüssen vorstellt.

Was steckt hinter dem Antrag?

Bereits im September 2023 hatte der Rat der Universitätsstadt Siegen die Verwaltung beauftragt, attraktive Standorte für Selfie-Points im Stadtgebiet zu ermitteln und die Ergebnisse anschließend im Kulturausschuss sowie im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadthallen, Tourismus und Märkte zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Stadtmarketing Siegen GmbH mit dieser Aufgabe betraut.

Im August 2024 hatte die UWG-Fraktion nachgefragt, wie weit das Projekt sei. Die Antwort damals: Mehrere Orte seien in die engere Auswahl genommen worden, man stehe in Kontakt mit der Stadtentwicklung und der Grünflächenabteilung, um Möglichkeiten der Umsetzung und Genehmigungen abzuklären.

Das fordert die UWG-Fraktion jetzt

Mit dem aktuellen Antrag wird die Verwaltung beauftragt, „die ausgearbeiteten Ergebnisse der Stadtmarketing GmbH über mögliche Standorte von Selfie-Points inklusive Umsetzungs- und Genehmigungsverfahren im Ausschuss vorzustellen und ggfls. eine Vorlage zur Beschlussfassung dem Kulturausschuss und dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadthallen, Tourismus und Märkte vorzulegen.“

Was sind Selfie-Points?

Selfie-Points sind markante, oft gestaltete Orte im Stadtgebiet, an denen Bewohner und Besucher ein attraktives Erinnerungsfoto von sich machen können. Sie sollen Stadtmarketing und Tourismus stärken, weil sie über soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok kostenlos weiterverbreitet werden und so die Wahrnehmung einer Stadt nach außen prägen.

Wie geht es weiter?

Der Antrag soll in der jeweils nächsten Sitzung der beiden genannten Ausschüsse behandelt werden. Damit kommt das Thema, an dem die Stadtmarketing Siegen GmbH bereits seit Monaten arbeitet, voraussichtlich wieder auf die politische Tagesordnung.