Sommerfest des VdK Deuz: Zwischen Grillwürstchen und Zukunftsängsten

(wS/tg) Netphen 01.08.2026 | Der Ortsverband Deuz des VdK Siegen-Wittgenstein hat am heutigen Samstag, den 1. August 2026, sein traditionelles Sommerfest an der Grillhütte in Helgersdorf gefeiert. Über 90 Gäste waren der Einladung gefolgt und verbrachten bei sommerlichen Temperaturen einige gesellige Stunden miteinander.

wirSiegen kompakt – Was: Sommerfest des VdK Ortsverbands Deuz | Wann: Samstag, 1. August 2026 | Wo: Grillhütte Helgersdorf | Teilnehmer: über 90 Gäste | Nächste Termine: 26. September 2026 – Busfahrt an den Möhnesee, 21. November 2026 – Jahresabschluss ab 14:30 Uhr im Bürgerhaus Netphen-Grissenbach, 12. März 2027 – Jahreshauptversammlung um 18:00 Uhr im Gasthof Ley in Netphen-Irmgarteichen

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Leckere Salate, Würstchen und Steaks vom Grill sowie Kaffee und Kuchen standen für die Gäste bereit. Die Kosten für das Essen wurden vollständig vom Ortsverband übernommen.

Doch trotz der entspannten Atmosphäre war das Sommerfest in diesem Jahr von einer ungewöhnlichen Ernsthaftigkeit geprägt. Noch nie sei auf einem Sommerfest so intensiv über den Abbau von Sozialleistungen, die kommende Gesundheitsreform und den Stellenabbau in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im Kreis Siegen-Wittgenstein gesprochen und diskutiert worden, berichtete Thorsten Görg, Pressesprecher des OV Deuz. Besonders die Standorte in Kaan-Marienborn und Kredenbach waren dabei Thema der Gespräche.

Die Angst davor, im Alter und bei Krankheit nicht mehr vernünftig versorgt zu werden, sei förmlich spürbar gewesen, so Görg. Er persönlich habe dies als sehr beklemmend empfunden – es habe ihn ein wenig nachdenklich werden lassen.

Ebenfalls Gesprächsstoff bot eine Neuerung bei der Einladungspraxis des Ortsverbands: Künftig wird zu den Veranstaltungen des VdK OV Deuz – mit Ausnahme der Jahreshauptversammlung, zu der weiterhin persönlich und schriftlich eingeladen wird – ausschließlich über die sozialen Medien sowie über die heimische Presse eingeladen. Diese Umstellung hatte besonders die älteren Vorstandsmitglieder beschäftigt und beunruhigt. Thorsten Görg konnte jedoch Entwarnung geben: Es seien genauso viele Verbandsmitglieder erschienen wie zuvor mit persönlicher Einladung – der Plan sei also aufgegangen. Zudem wirke sich die Änderung angesichts der jährlich steigenden Portokosten positiv auf die Ortsverbandskasse aus. Auch hier versuche man, ein wenig zu sparen.

Alles in allem war es wieder einmal eine gelungene Veranstaltung. Die Mitglieder des VdK Ortsverbands Deuz sollten sich bereits folgende Termine vormerken: Am 26. September 2026 steht eine Busfahrt an den Möhnesee auf dem Programm. Der Jahresabschluss findet am 21. November 2026 ab 14:30 Uhr im Bürgerhaus Netphen-Grissenbach statt. Die Jahreshauptversammlung 2027 ist für den 12. März 2027 um 18:00 Uhr im Gasthof Ley in Netphen-Irmgarteichen geplant.

Fotos: T. Görg