Graffiti-Workshop in Siegen: Kinder vom K52 verschönern die Hammerhütte

(wS/si) Siegen 01.08.2026 | Grün-lila leuchtet der Schriftzug „Hammerhütte“ an der Außenmauer der gleichnamigen Gaststätte in Siegen. Was auf den ersten Blick wie das Werk professioneller Sprayer aussieht, stammt von deutlich jüngeren Künstlerinnen und Künstlern: Mädchen und Jungen des städtischen Kinder- und Jugendtreffs Fischbacherberg, Standort Heidenberg („K52″), haben das farbenfrohe Wandbild im Rahmen des aktuellen Ferienprogramms der Stadt Siegen geschaffen.

An zwei Tagen – Montag und Dienstag, 27. und 28. Juli – tauchten die Kinder unter fachkundiger Anleitung des Teams vom Verein „Stylefiasko“ in die bunte Welt der sogenannten „Urban Art“ ein. Am ersten Tag standen zunächst Theorie und Vorbereitung auf dem Programm. Die Fachleute von „Stylefiasko“ zeigten den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den richtigen Umgang mit Sprühdosen und halfen ihnen anschließend dabei, erste Entwürfe und Farbkonzepte auf Papier und Leinwand zu erarbeiten. So entstanden unter anderem individuell gestaltete Namensbilder, die die Kinder stolz mit nach Hause nehmen konnten.

Am zweiten Tag ging es dann an die Praxis im großen Stil: An der Außenmauer des Spielbereichs der Gaststätte Hammerhütte schritten die Kinder auf einer großen Fläche gemeinsam zur Tat. Das Ergebnis ist ein eindrucksvolles Graffiti-Kunstwerk mit dem Schriftzug „Hammerhütte“ in glänzenden grünen Buchstaben auf einem rosa-lilafarbenen Wolkenhintergrund, ergänzt um die Kennzeichnung „K52 2026″.

Astrid Benken-Jung, Sozialpädagogin im Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg, erläuterte die Hintergründe des Workshops: „Mit Projekten wie diesen möchten wir Kindern im Rahmen des Ferienprogramms nicht nur eine sinnvolle Beschäftigung bieten, sondern Selbstbewusstsein und Teamgeist durch eigene, sichtbare Erfolge fördern.“ Sie dankte dem Verein „Stylefiasko“ für die pädagogische und künstlerische Begleitung sowie der Hammerhütte für die Bereitstellung der Fläche und die Gastfreundschaft.

Das von den Kindern gestaltete Wandbild an der Hammerhütte bleibt als farbenfrohe Erinnerung an zwei erlebnisreiche Ferientage erhalten.

Mit Sprühdosen und Schutzmasken ausgestattet erlernten die Mädchen und Jungen vom K52 im Graffiti-Workshop die Grundlagen der Spraykunst, gestalteten eigene Kunstwerke und schufen gemeinsam den Schriftzug „Hammerhütte“ an der Außenwand der gleichnamigen Gaststätte.

Fotos: Stadt Siegen