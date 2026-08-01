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Defekte Steckdose löst Feuerwehreinsatz in Siegener Arbeitsagentur aus

1. August 20262.4k
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(wS/red) Siegen 01.08.2026 | Am Donnerstagnachmittag (30. Juli) musste die Feuerwehr Siegen zur Agentur für Arbeit an der Emilienstraße ausrücken. In dem Gebäude war es zu einem Kabelbrand in einer Steckdose gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Einsatzkräfte ohnehin bereits alle Hände voll zu tun – der Sommersturm, der über die Region gezogen war, hatte in Siegen für zahlreiche Einsätze gesorgt.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Geisweid, Kaan-Marienborn und Achenbach vor Ort. Zu einem offenen Feuer oder einer sichtbaren Rauchentwicklung kam es nach Angaben von Feuerwehr-Pressesprecher Jonas Sobotka allerdings nicht. Die Einsatzkräfte untersuchten die betroffene Stelle mit einer Wärmebildkamera, mussten jedoch nicht weiter eingreifen. Eine Elektrofachfirma wurde anschließend hinzugezogen, um den Defekt zu beheben.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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