Blick in den Mikrokosmos: MINT-Workshop begeistert Schülerinnen und Schüler in Siegen

(wS/si) Siegen 01.08.2026 | Welche überraschenden Strukturen verbergen sich auf Pflanzen, Lebensmitteln oder Computerchips? Wie sieht die Welt durch ein selbstgebautes Galilei-Fernrohr aus? Antworten auf diese Fragen bekamen Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule „Auf dem Schießberg“ in Siegen bei einem zweitägigen Workshop. Veranstaltet wurde der Workshop „Faszination Mikrokosmos“ vom zdi-Zentrum Regionalinitiative MINT Siegen-Wittgenstein in Kooperation mit der Universität Siegen.

Am ersten Workshoptag besuchten MINT on Tour-Organisator Dr.-Ing. Thomas Reppel und Studierende der Universität Siegen die Jahrgangsstufen Sieben und Acht der Gesamtschule. Die Schülerinnen und Schüler erhielten zunächst eine Einführung in die Grundlagen der Mikroskopie. Anschließend untersuchten sie mit Lichtmikroskopen selbst ausgewählte Proben – darunter verschiedene Lebensmittel. Ein besonderes Highlight war der Bau eines eigenen Galilei-Fernrohrs aus einfachen Materialien, das die Schülerinnen und Schüler danach stolz auf dem Schulhof ausprobierten.

Am zweiten Tag ging es dann an die Universität Siegen: Die Schülerinnen und Schüler besuchten das Interdisziplinäre Forschungsgebäude INCYTE und erhielten dort einen praxisnahen Einblick in moderne Forschungsmethoden und den wissenschaftlichen Arbeitsalltag. Dabei durften sie sogar selbst ein Rasterelektronenmikroskop bedienen und ausgewählte Proben vom ersten Workshoptag damit untersuchen.

„Besonders schön war zu sehen, mit wie viel Neugier und Begeisterung die Schülerinnen und Schüler an die Experimente herangegangen sind. Solche praktischen Erfahrungen können den Grundstein für ein langfristiges Interesse an MINT-Themen legen“, sagt Dr.-Ing. Thomas Reppel.

Das zeigte sich auch beim Schulfest der Gesamtschule „Auf dem Schießberg“ am 16. Juli kurz vor den Sommerferien. Dort präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse auf selbst gestalteten Postern und betreuten gemeinsam mit Studierenden der Universität Siegen einen Mitmachstand. Besucherinnen und Besucher konnten mithilfe eines Mikroskops aus dem INCYTE selbst einen Blick in den Mikrokosmos werfen und bei einem Zuordnungsspiel Mikroskop-Aufnahmen den passenden Objekten zuordnen.

Das zdi-Zentrum Regionalinitiative MINT Siegen-Wittgenstein fördert mit vielseitigen Kursen und Veranstaltungen das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im gesamten Kreisgebiet. Für sein Engagement wurde das zdi-Zentrum im Juli gemeinsam mit 45 weiteren zdi-Netzwerken in Nordrhein-Westfalen erneut von der Landesregierung mit dem zdi-Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Bereits nach den Sommerferien bietet das zdi-Zentrum neue Kurse an. Ein besonderes Highlight sind die MINT-Mitmachtage vom 29. September bis 1. Oktober 2026 auf dem Vorplatz des Kreishauses sowie dezentral bei 14 Partnern im gesamten Kreisgebiet. Unter dem Motto „MINT trifft BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) und Berufsorientierung“ erwarten Kinder und Jugendliche zahlreiche Mitmachangebote. Anmeldungen sind noch möglich, weitere Informationen gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/MINT.

Die selbstgebauten Galilei-Fernrohre wurden von den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulhof der Gesamtschule „Auf dem Schießberg“ direkt ausprobiert.

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule „Auf dem Schießberg“ untersuchen beim MINT-Workshop „Faszination Mikrokosmos“ selbst ausgewählte Proben mit dem Lichtmikroskop. Fotos: Universität Siegen