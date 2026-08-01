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Dieselspur wird Autofahrer zum Verhängnis – PKW prallt in Eiserfeld gegen Linienbus

1. August 20264k
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(wS/red) Siegen 01.08.2026 | Eine Dieselspur auf der Eiserntalstraße hat am Donnerstagnachmittag (30. Juli) in Siegen-Eiserfeld zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein Autofahrer war in Richtung Eisern unterwegs, als sein Fahrzeug auf dem Dieselfilm ins Rutschen geriet. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Bus zusammenstieß.

Nach Angaben der Polizei hatte zuvor ein anderer Bus die Dieselspur auf einem längeren Streckenabschnitt hinterlassen. Der Bus, mit dem der PKW kollidierte, war zum Unfallzeitpunkt ausschließlich mit dem Fahrer besetzt – Fahrgäste befanden sich nicht an Bord.

Der Rettungsdienst war zwar schnell vor Ort, musste jedoch niemanden in ein Krankenhaus bringen. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen reinen Sachschadenunfall. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 20.000 Euro. Der PKW wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme war die Eiserntalstraße im betroffenen Bereich gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten aus Eiserfeld und Eisern.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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