Kölscher Abend im Kurpark Freudenberg: Kölsch Gedäh sorgt für rheinische Stimmung

(wS/fr) Freudenberg | Freunde der kölschen Musik dürfen sich auf einen stimmungsvollen Sommerabend freuen: Am Freitag, 19. Juni 2026, gastiert die Band Kölsch Gedäh im Kurpark Freudenberg.

Ab 19:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit beliebten kölschen Klassikern sowie modernen Hits aus der Domstadt – live präsentiert mit viel Leidenschaft, Spielfreude und authentischem rheinischem Lebensgefühl.

Die Veranstaltung verspricht beste Unterhaltung in entspannter Atmosphäre und lädt zum Mitsingen, Schunkeln und Genießen ein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernimmt die Feuerwehr gemeinsam mit Getränke Roth. Natürlich darf dabei auch ein frisch gezapftes Kölsch nicht fehlen.

Der Eintritt ist frei.

Veranstalter des Abends sind Freudenberg WIRKT e.V. und Getränke Roth. Alle Bürger sowie Gäste aus der Region sind herzlich eingeladen, gemeinsam einen geselligen Abend mit kölscher Musik und guter Stimmung zu erleben.