„1+ mit Sternchen für die Philharmonie Südwestfalen!“ – So liefen die Schulkonzerte in der Spielzeit 2025/26

(wS/si) Siegen 03.06.2026 | Wenn Kinder zu Mozarts Kleiner Nachtmusik mitklatschen, im Takt mittanzen und Beethovens Ode an die Freude begeistert mitsingen, wird deutlich: Die Schulkonzerte der Philharmonie Südwestfalen sind ein voller Erfolg. Und vor allem beliebt beim Zielpublikum: „Ich fand es toll, alle Bewegungen nachzumachen und wie überall Instrumente auf einer Fläche stehen können“, findet Amin, Viertklässler der Grundschule Kaan-Marienborn. Mit seiner Schule besuchte er das Konzert der Philharmonien Südwestfalen am 12. Mai im Leonard-Gläser-Saal in Siegen. Dort gab das Orchester vom 11. bis 13. Mai Schulkonzerte.

Anders als bei gewöhnlichen Konzerten der Philharmonie Südwestfalen ist das Besondere bei Schulkonzerten, dass das Publikum zum aktiven Mitmachen bei den gespielten Stücken aufgefordert ist. Schon im Musikunterricht bereiteten Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und Schüler auf die Konzerte vor. Durch diese führte Moderatorin Claudia Runde, dirigiert wurde das Orchester von Anar Bramo. Im Programm ging es darum, wie unterschiedliche Gefühle von Glück bis Trauer in klassischer Musik klingt und wie Schülerinnen und Schüler dargestellte Emotionen in Musik erkennen können.

In der Spielzeit 2025/26 haben rund 12 000 Schülerinnen und Schüler aus 60 Schulen an insgesamt 18 Konzerten der Philharmonie Südwestfalen teilgenommen, neun Konzerte davon fanden im Kreis Siegen-Wittgenstein statt.

Der Intendant der Philharmonie Südwestfalen, Michael Nassauer, zieht eine positive Bilanz daraus: „Die Resonanz von Schülern und Lehrkräften ist super positiv. Besonders Kinder geben eine ehrliche und begeisterte Rückmeldung. Die Schulkonzerte sind aus unserem Programm nicht mehr wegzudenken.“

Auch in der nächsten Spielzeit möchte die Philharmonie Südwestfalen Schulkonzerte geben, sowohl in Siegen als auch in anderen Städten im Kreis Siegen-Wittgenstein. „Das Interesse an unseren Schulkonzerten ist weiterhin ungebrochen. Wir möchten unserem Publikum von morgen einen wunderbaren ersten Kontakt zu live gespielter sinfonischer Musik ermöglichen“, so Michael Nassauer. Teilnehmen können insbesondere die Klassen 3 und 4 der Grundschulen sowie auch Klasse 5 der Hauptschulen. Die Anmeldungen laufen über das Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein, das die Schulen vorab anschreibt. Weitere Informationen zum genauen Programm der Schulkonzerte gibt es mit der kommenden Veröffentlichung des Programmes für die neue Spielzeit 2026/27.

Das Konzept des Schulkonzertes kam auch bei anderen Viertklässlern der Grundschule Kaan-Marienborn gut an. „Ich fand die Melodien sehr schön. Die sitzen mir immer noch im Ohr. Ich fand es auch sehr schön, wie wir alle mitgemacht haben“, sagt Nele, 9 Jahre alt.

Elia, der normalerweise keine klassische Musik hört, war von dem Konzert positiv überrascht. „Mich hat es sehr fasziniert, dass die Instrumente so zusammengeklungen haben.“ Obwohl er sich an die klassische Musik gewöhnen musste, gibt er der Philharmonie eine gute Note: „Eine 1+ mit Sternchen.“

Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein