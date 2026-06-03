Aufenthaltsorte und Wohnen – Infoveranstaltung zur ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung in Siegen

(wS/si) Siegen 03.06.2026 | Ob durch Unfall, Krankheit oder das Nachlassen der eigenen Kräfte im Alter: Jeder Mensch kann in eine Lebenssituation geraten, in der Unterstützung bei rechtlichen Angelegenheiten notwendig wird.

Ehrenamtliche rechtliche Betreuerinnen und Betreuer können in solchen Fällen Betroffene begleiten und vertreten. Die konkreten Tätigkeiten ergeben sich dabei aus den gerichtlich übertragenen Aufgabenbereichen, die derzeit in einer Veranstaltungsreihe vorgestellt werden.



Zum Aufgabenfeld „Aufenthaltsbestimmung, Wohnungs- und Heimangelegenheiten“ findet am Donnerstag, 18. Juni 2026, um 17 Uhr eine Infoveranstaltung statt. Veranstaltungsort ist Raum 109 im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen.



Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die Themen dieses Aufgabenbereichs, etwa die Anmietung und Kündigung von Wohnraum, das Betreten der Wohnung und freiheitsentziehende Unterbringungsmaßnahmen.

Die Veranstaltung wird vom Betreuungsverein Siegen-Wittgenstein e.V. durchgeführt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen sind unter www.siegen- wittgenstein.de/betreuung zu finden.