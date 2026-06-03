5.000 Euro für herausragendes Engagement – Stadt Hilchenbach lobt auch 2026 den Heimat-Preis aus

(wS/hi) Hilchenbach 03.06.2026 | Auch in diesem Jahr vergibt die Stadt Hilchenbach den „Heimat-Preis“. Angesprochen sind engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie gemeinnützige Vereine oder Institutionen, die sich mit ihrem Engagement für ihre Heimat –Hilchenbach – einsetzen und besondere, „zukunftsorientierte“ Projekte verwirklicht haben.

Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 Euro. Vorgesehen ist, diese Summe mit gestaffelten Preisgeldern von 2.500, 1.500 und 1.000 Euro auf drei Projekte aufzuteilen.



Der Preis wird gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des 2018 aufgelegten Programms „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“. Dabei ist der Begriff „Heimat“ sehr weit auszulegen. Es geht um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt.



Die Kriterien für die Bewerbung bei der Stadt Hilchenbach sind:

Das Projekt ist abgeschlossen und leistet einen Beitrag dazu, dass die Stadt Hilchenbach eine Heimat für alle

Bürgerinnen und Bürger sein, bleiben und werden kann, ist im Stadtgebiet Hilchenbach umgesetzt, zeichnet sich durch Nachhaltigkeit aus und ist längerfristig angelegt, ist für die Öffentlichkeit zugänglich, erlebbar und nutzbar.



Wichtig zu beachten: Projekte, für die die Antragstellenden schon einmal einen Heimat- oder Sonderpreis erhalten haben, werden nicht mitberücksichtigt. Außerdem werden Projekte nicht bewertet, die schon eine regionale Förderung erhalten haben.

Die Bewerbung kann per Post an Stadt Hilchenbach, Markt 13, 57271 Hilchenbach oder per E-Mail an heimat@hilchenbach.de gesendet werden. Das dazugehörige Formular finden Interessierte auf der Homepage der Stadt Hilchenbach unter www.hilchenbach.de. Die Unterlagen müssen bis zum 31. August 2026 eingereicht werden.



Ansprechpartnerinnen für den Heimat-Preis sind Alina von Germeten und Doris Prager. Beide sind unter der E-Mail-Adresse heimat@hilchenbach.de zu erreichen.

Über die Preisträger entscheidet eine Jury. Diese besteht aus den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Heimat“ sowie Mitarbeitenden der Stadt Hilchenbach.