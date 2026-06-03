Siegen-Innenstadt: Polizei stellt am Kölner Tor Drogen und Bargeld sicher

(wS/ots) Siegen 03.06.2026 | Am gestrigen Dienstagabend (02. Juni) hat die Polizei Bargeld und Betäubungsmittel (Btm) sichergestellt. Grund: Verdacht des illegalen Btm-Handels.
Gegen 21:07 Uhr erhielt die Polizeileitstelle den Hinweis auf eine Personengruppe im Bereich des Kölner Tors, die dort vermutlich mit Betäubungsmittel hantieren würden. Bereits knapp drei Minuten später war die erste Polizeistreife vor Ort und konnte drei Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren antreffen. Mithilfe weiterer Streifen erfolgte eine ausgiebige Kontrolle der Personen.
Bei zwei Männern wurde Cannabis beziehungsweise Haschisch aufgefunden. Außerdem förderten die Beamten mehrere hundert Euro in „verkaufstypischer Stückelung“ zu Tage. Da der Verdacht des Handels mit Betäubungsmittel bestand, wurden die Drogen sowie das Bargeld sichergestellt. Die drei jungen Männer erhielten neben einem Platzverweis eine entsprechende Strafanzeige.
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