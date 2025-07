Randalierer verwüsten Turnhalle an der Realschule am Oberen Schloss – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 15.07.2025 | Am vergangenen Wochenende (11. -14. Juli) haben Unbekannte diverse Sachbeschädigungen in der Turnhalle der Realschule am Oberen Schloss begangen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter zwischen Freitagabend (11. Juli, 21:00 Uhr) und Montagmorgen (14. Juli, 05:00 Uhr) in die Halle gelangt sein. Wie die Unbekannten in die Halle gelangten, ist derzeit noch nicht geklärt. In der Halle und weiteren Nebenräumen hatten die Täter diverse Sachbeschädigungen verübt. Unter anderem wurden Teile der Deckenverkleidung und ein Telefongerät von der Wand heruntergerissen sowie ein Basketballkorb und diverse weitere Sportgeräte beschädigt. Eine Schadenssumme steht bislang noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Da die Oberstadt unter anderen aufgrund der Veranstaltung „Nacht der 1000 Lichter“ gut besucht war, erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Täter. Hierzu steht die Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 zur Verfügung.