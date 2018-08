Feuerwehrmann Sam, Siegerlandhalle

(wS/si) Siegen 17.08.2018 | Feuerwehrmann SAM rettet den Zirkus! – LIVE! Siegerlandhalle Donnerstag, 7. Februar 2019, 17 Uhr

Bekanntlich sind die Shows rund um die Abenteuer von Feuerwehrmann Sam lange vor dem Veranstaltungstermin ausverkauft. In einigen Städten findet bereits der dritte oder gar vierte

Wiederholungstermin statt. Kein Wunder, bei der großen Popularität von Sam und seinen Freunden.Millionen Kinder auf der ganzen Welt haben jahrelang vor dem TV gesessen, um gar keine Folge von Sam´s Abenteuer zu verpassen. Seit drei Jahren nun, ist Sam in Deutschland auch live zu erleben. Und die Begeisterung der Kinder kennt keine Grenzen.

Am Donnerstag, 7. Februar, 17 Uhr, kommen Sam und seine Freunde mit dem Stück „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“ in die Siegerlandhalle.

Der letzte Besuch von Sam in Siegen war restlos ausverkauft und löste bei großen und kleinen Fans wahreBegeisterungswellen aus. Aus dem Grunde wird empfohlen, für die kommende Vorstellung, rechtzeitig Karten im Vorverkauf zu kaufen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten für die Show von Feuerwehrmann SAM, am Donnerstag, 7. Februar, 17 Uhr, in derSiegerlandhalle, sind erhältlich bei Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Tel.-Nr. 0271/2330727; Konzertkasse Siegener Zeitung, Obergraben 39, Tel. 0271/5940-350; WP/WR Ticketservice in der Mayerschen Buchhandlung, EuroTicketStore Weidenau, Musicbox Dillenburg, sowie bei allenbekannten Vorverkaufsstellen.

Fotos zur Illustration des Artikels finden Sie zum Download auf „www.joko.de/presse/presse-konzerte“ Passwort: presse&15

Bilder: JOKO Promotion

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier