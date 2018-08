Sommer Ferienspiele 2018 beim MSC-Littfetal e.V.

(wS/kr) Kreuztal 19.08.2018 | Am Samstag den 18.08.2018 lud der Modellsportclub Littfetal erneut zu den Sommer Ferienspiele der Stadt Kreuztal ein. Angeboten wurden Flugstunden am Modellflug Simulator, die Möglichkeit einen eigenen Wurfgleiter zu erbauen und als Highlight durften die Jugendlichen selbst ans Steuer eines Schulungsmodells. Geschult wurde mittels des gängigen Lehrer-Schüler Betriebs. Dabei werden zwei Sender, per Kabel oder per Bluetooth, miteinander gekoppelt und ermöglichen es einem Fluglehrer gemeinsam mit einem Flugschüler ein Modellflugzeug zu fliegen. Dabei kann der Fluglehrer bestimmen welche Funktionen des Modells an den Schüler übergeben werden und diese im Zweifelsfall wieder entnehmen um das Modell in eine sichere Fluglage zu bringen. Das Absturzrisiko ist bei diesem Schulungsverfahren sehr gering, da immer ein erfahrener Pilot einen Schüler begleitet und unterstützt. Der Lehrer-Schüler Betrieb ähnelt der klassischen Auto Fahrstunde. Auch wenn sich die Teilnehmerzahl auf vier Jugendliche im Alter von 9 bis 13 Jahre beschränkt hatte verzeichnen wir dies als großen Erfolg, so die Worte des Jugendwartes Maximilian Bertelmann. „Denn diese Jugendliche waren äußerst interessiert an unserem Hobby und haben den vollen Angebotsumfang in Anspruch genommen. Auch wenn das Hauptaugenmerk anfangs auf den Flugsimulator am Computer gelegt wurde haben die Jugendlichen schnell bemerkt dass das Reale fliegen doch viel schöner sei und sich mehr und mehr nach draußen orientiert.“, sagte er weiter mit einem lächeln. Zur Halbzeit des Angebots wurde gemeinsam gegrillt. Die Verpflegung wurde seitens des MSC-Littfetal e.V. kostenlos zur Verfügung gestellt und die Jugendlichen wurden mit einem Lächeln auf den Lippen nachmittags von ihren Eltern abgeholt und berichteten freudig über die gemachten Flugerfahrungen und erfolgreich absolvierten Flüge.

