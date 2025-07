Spiel & Spaß rund ums kühle Nass: Freibadfest in Geisweid am 19. Juli 2025

(wS/si) Siegen 09.07.2025 | Das Freibad in Geisweid lädt am 19. Juli 2025 alle Familien und Wasserliebhaber zu einem bunten Fest voller Aktionen und Unterhaltung ein. Bürgermeister Steffen Mues wird das Freibadfest um 13 Uhr offiziell eröffnen, und bis etwa 19 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Aktivitäten.

In Zusammenarbeit mit der Sport- und Bäderabteilung der Stadt Siegen hat das Stadtmarketing Siegen eine große „Pool-Party“ vorbereitet, bei der sowohl Wasser- als auch Landaktionen im Mittelpunkt stehen. Die Gäste können bei einer spannenden Freibad-Rallye das Bad auf eigene Faust erkunden und sich bei lustigen Wasserspielen austoben. Für alle, die schon immer mal tauchen wollten, gibt es Schnuppertauchkurse, bei denen die Profis der Tauch- und Forschungsgemeinschaft Siegerland e.V. und des Tauchclubs Octopus e.V. zeigen, wie es funktioniert.

Neben Aqua-Fitness und Torwandschießen sorgen auch kulinarische Angebote für das leibliche Wohl: Am Kiosk gibt es kalte und warme Snacks, Eis und Getränke. Der Eintritt ist ab 12 Uhr frei.

Bei schlechtem Wetter findet das Freibadfest nicht statt.



