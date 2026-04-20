57wasser & AMC Obernau: Jetzt abstimmen und den Siegerländer Nachwuchs ins Rennen schicken!

(wS/red) Netphen 20.04.2026 | Eine Flasche Wasser, die die Welt ein Stück besser macht – und gleichzeitig Kindern aus der Region einen Traum erfüllen kann? Genau darum geht es gerade bei 57wasser, und der AMC Obernau e.V. braucht dafür jetzt eure Stimme.

Was steckt hinter 57wasser?

57wasser ist kein gewöhnliches Mineralwasser. Die beiden Gründer Dirk und Björn haben ihr Unternehmen am Weltkindertag 2012 ins Leben gerufen – mit einer einfachen, aber starken Idee: 57 % des Gewinns fließen direkt in soziale und humanitäre Projekte, in Deutschland und weltweit. Wer 57wasser trinkt, spendet also quasi nebenbei.

Das Besondere: Über die geförderten Projekte entscheiden nicht die Gründer allein – sondern die Community. Jeder kann Projekte vorschlagen, und jeder kann abstimmen. Demokratischer geht’s kaum.

Auch bei der Herstellung bleibt 57wasser seinen Werten treu: Das Wasser stammt aus der Assindia-Quelle im Bergischen Land, wird in umweltfreundlichen Glasflaschen abgefüllt, und Sonderflaschen – wie die zum 50-jährigen Kreisjubiläum – werden in den Werkstätten der Siegener AWO etikettiert, in denen Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten. Fair, regional, nachhaltig – und sozial bis ins Detail.

Worum es jetzt geht: Ein zweites E-Kart für den AMC Obernau

Der Automobilclub AMC Obernau e.V., gegründet am 20. September 2001, hat sich einem klaren Ziel verschrieben: motorsportbegeisterte Kinder und Jugendliche im sicheren Umgang mit motorbetriebenen Fahrzeugen zu schulen. Beim wöchentlichen Kartslalom-Training in Netphen lernen die Youngster nicht nur, wie man ein Kart beherrscht – sie erhalten gleichzeitig eine echte Verkehrserziehung und bekommen die Tür zum Motorsport geöffnet.

Damit die Kinder optimal auf die Rennen vorbereitet werden können, braucht der Verein dringend ein zweites E-Kart. Nur mit ausreichend Material können alle Nachwuchspiloten regelmäßig trainieren, Fahrpraxis sammeln und ihre Technik verfeinern. Und genau hier kommt ihr ins Spiel.

So helft ihr mit – in unter einer Minute

Der AMC Obernau ist aktuell einer von drei Kandidaten bei der 57wasser-Projektumfrage. Zur Auswahl stehen außerdem der Kinderhandball der TSG Siegen und die Förderung des Mädchenfußballs in Sechshelden – allesamt tolle Projekte. Aber:

👉 Wer dem AMC Obernau zum zweiten E-Kart verhelfen möchte, kann hier abstimmen: https://www.57wasser.de/Abstimmung/57wasser_poll.php

Die Abstimmung ist kostenlos, dauert nur einen Moment und wird per SMS-Code bestätigt (die Nummer wird nach der Abstimmung wieder gelöscht – kein Spam, kein Datenverkauf).

Jede Stimme zählt

Ob Handball, Fußball oder Kartsport – alle drei Projekte verdienen Unterstützung. Aber der Siegerländer Motorsport-Nachwuchs aus Obernau hat etwas ganz Besonderes verdient: die Chance, den Traum vom eigenen Rennen Wirklichkeit werden zu lassen.

Also: Klickt rein, stimmt ab, teilt den Beitrag – und bringt die Kids aus Obernau ins Rennen!

JETZT hier abstimmen