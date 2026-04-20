Neue Trainingsanzüge für den TV Dresselndorf dank Unterstützung von Westenergie

(wS/we) Burbach 20.04.2026 | Die Trampolinabteilung des TV Frisch-Auf 1912 Dresselndorf e. V. freut sich über neue Trainingsanzüge. Mit einer finanziellen Unterstützung durch Westenergie konnte der Verein seine Nachwuchs- und Trainerteams mit einheitlicher Wettkampfkleidung ausstatten.

Insgesamt profitieren rund 35 Kinder und sieben Trainerinnen und Trainer von der Förderung.

„Sportvereine leisten einen enormen Beitrag für den Zusammenhalt und die Entwicklung junger Menschen vor Ort,“ betonte Jonas Leyener, Kommunalmanager bei Westenergie. „Gerade die Nachwuchsarbeit des TV Frisch-Auf Dresselndorf e. V. zeigt, mit wie viel Leidenschaft und Einsatz sich der Verein für junge Sportlerinnen und Sportler engagiert. Dieses Engagement unterstützen wir in der Region sehr gerne.“



Auch seitens des Vereins ist die Freude groß. „Wir möchten uns herzlich bei Westenergie für die Unterstützung bedanken“, sagte Antje Baumbach, Ansprechpartnerin der Trampolinabteilung. „Die neuen Trainingsanzüge bedeuten für unsere Kinder nicht nur ein einheitliches Erscheinungsbild bei Wettkämpfen, sondern auch Motivation und Wertschätzung für ihren Einsatz.“



Die Trampolingruppe des Vereins verzeichnet seit Jahren sportliche Erfolge und nimmt regelmäßig an regionalen und überregionalen Wettkämpfen teil. Zudem richtet der TV Dresselndorf jährlich mehrere große Wettbewerbe aus. Dazu zählen der Bezirkswettkampf, der Bezirks-Synchronwettkampf sowie die Gaumeisterschaften mit rund 100 teilnehmenden Turnerinnen und Turnern. Ein einheitlicher Auftritt bei diesen Veranstaltungen war dem Verein daher besonders wichtig.

Die Freude über die neuen Trainingsanzüge bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern ist sichtlich groß. Kommunalmanager Jonas Leyener (erste Reihe links) über an die Trampolinabteilung des TV Frisch-Auf 1912 Dresselndorf e. V.







