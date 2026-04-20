Bis zu 5.000 Euro für kreative Ideen: Stadt Siegen möchte Handel und Quartiere beleben

(wS/si) Siegen 20.04.2026 | Förderprogramm „Zentrenbudget“ geht 2026 in die nächste Runde

Die Stadt Siegen stellt auch im Jahr 2026 wieder das Förderprogramm „Zentrenbudget“ bereit. Ziel ist es, die Innenstädte und Stadtteile lebendiger zu machen. Geschäftsinhaber können mit Unterstützung der Stadt neue Aktionen planen und umsetzen. Dafür gibt es bis zu 5.000 Euro Zuschuss.

Anträge können Werbegemeinschaften oder Gruppen von mindestens drei Beteiligten stellen. Wichtig ist, dass die geplanten Aktionen kreativ sind und dazu beitragen, mehr Besucher anzuziehen und Kunden langfristig zu binden. Die Antragsteller müssen nur 20 Prozent der Kosten selbst übernehmen.

In den vergangenen Jahren sind durch das Programm neue Ideen und Kooperationen entstanden, zum Beispiel zwischen Geschäften und Gastronomie. Gefördert werden Projekte, die gut geplant sind und ein klares Ziel haben. Dazu zählen etwa Veranstaltungen, Mitmach-Aktionen, Ausstellungen oder besondere Angebote für Kunden.

Bürgermeister Tristan Vitt betont, dass das Zentrenbudget ein wichtiges Instrument ist, um lokale Unternehmen zu unterstützen und die Attraktivität der Stadt zu steigern. Gleichzeitig sollen neue Ideen gefördert werden, die den Einkauf zu einem Erlebnis machen. Auch die Vielfalt der Branchen in den Zentren soll gestärkt werden, erklärt die städtische Wirtschaftsförderung.

Das Programm hilft Geschäftsleuten, Eigentümern und Initiativen dabei, ihre Ideen kurzfristig umzusetzen. Auch bestehende Veranstaltungen können gefördert werden, wenn sie zur Stärkung der Zentren beitragen.

Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr ist der „Elfenmarkt“ in der Alten Poststraße. Viele Geschäftsleute haben sich daran beteiligt und so für mehr Leben in der Straße gesorgt. Die Resonanz war positiv: Kunden freuten sich über das besondere Erlebnis beim Einkaufen, und die Betriebe profitierten von der Unterstützung.

Weitere Informationen und das Antragsformular gibt es online unter www.siegen.de/zentrenbudget.

Siegen, Oberstadt







