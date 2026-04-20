Von Automesse bis Benefiz-Bingo: Bad Laasphe lädt am 10. Mai zum Erlebnissonntag

(wS/bl) Bad Laasphe 20.04.2026 | Bad Laasphe zeigt, was es zu bieten hat: Erlebnissonntag „Bad Laaspher Schaufenster“ am 10. Mai

Am Sonntag, den 10. Mai 2026, verwandelt sich die Bad Laaspher Kernstadt von 11:00 bis 18:00 Uhr in eine pulsierende Erlebnismeile. Unter dem Titel „Bad Laaspher Schaufenster“ präsentiert die TKS Tourismus, Kur und Stadtentwicklung GmbH gemeinsam mit zahlreichen Partnern ein Programm, das von Techniktrends über Gesundheitsangebote bis hin zu traditionellem Handwerk reicht.

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Mobilität und Shopping-Erlebnis Ein zentraler Ankerpunkt ist die Wittgensteiner Automesse in der Königstraße. Sieben regionale Autohäuser präsentieren dort ihre neuesten Modelle und bieten fachkundige Beratung. Ergänzt wird die „Automeile“ durch Oldtimer-Veteranen und eine Rennbahn für Kinder. Zeitgleich lädt der Einzelhandel von 13:00 bis 17:00 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Ein besonderes Highlight in der Königstraße ist die Modenschau von Kö13 um 14:30 Uhr, die die neuesten Sommertrends präsentiert.

Gesundheit und Wohlbefinden im Kräutergarten Erstmals rückt das Areal hinter dem Haus des Gastes stärker in den Fokus. Im Gesundheitsareal am Kräutergarten dreht sich alles um die Kneippsche Lehre, inklusive eines neuen Barfußpfads. Lokale Fitnessstudios und Therapeuten informieren über innovative Vorsorgemöglichkeiten wie den EMP Chair Pro oder Hydromassagen.

Digitalisierung zum Anfassen Auf dem Wilhelmsplatz macht das DIGITALIUM Wittgenstein Station. In einem 18 Meter langen Bus können Besucher digitale Technologien wie 3D-Druck, Virtual Reality und Drohnen nicht nur sehen, sondern selbst ausprobieren.

Spiel, Spaß und Benefiz-Bingo Für die jüngsten Besucher verwandelt sich der Sparkassen-Parkplatz in eine Kinder-Fun-Zone mit Hüpfburg, Rodeo-Wisent und dem Jugendbus. Ein besonderes Highlight für alle Altersklassen ist das große Benefiz-Bingo auf der Außenbühne am Wilhelmsplatz. Moderiert vom bekannten Comedian Tobias Beitzel werden attraktive Preise im Gesamtwert von fast 1.000 Euro ausgespielt, darunter ein exklusives Exemplar der Sparkassen-Jubiläumsbank. Lose sind für 3 Euro im Vorverkauf erhältlich, wobei 50 Cent pro Los an den Stadtfeuerwehrverband gespendet werden.

Vielfalt in den Straßen

Bahnhofstraße: Hier präsentieren sich unter anderem die Grundschule mit Projektergebnissen, das Pilzkundemuseum bei freiem Eintritt und die historische Druckereiwerkstatt.

Hier präsentieren sich unter anderem die Grundschule mit Projektergebnissen, das Pilzkundemuseum bei freiem Eintritt und die historische Druckereiwerkstatt. Sport & Action: Der Boule-Verein, der TV Laasphe und ein Rollstuhl-Parcours des GSW laden zum Mitmachen ein.

Der Boule-Verein, der TV Laasphe und ein Rollstuhl-Parcours des GSW laden zum Mitmachen ein. Haus & Bau: Regionale Partner informieren über Photovoltaik, Stahlbau und moderne Landtechnik.

Kulinarik und Logistik Das kulinarische Angebot reicht von internationalem Gebäck der Flüchtlingsinitiative über ungarische Gulaschsuppe bis hin zu klassischen Waffeln und Spezialitäten vom Grill.

Um den Besuchern die Fortbewegung zu erleichtern, pendelt die Bimmelbahn „Wilder Ben“ alle 20 Minuten kostenfrei zwischen dem Gewerbegebiet (Parkplätze bei Aldi/Lidl) und der Kernstadt.

Wichtiger Hinweis zu Sperrungen: Die Königstraße sowie angrenzende Altstadtgassen sind von Samstagabend bis Sonntagabend für den Verkehr komplett gesperrt. Parkmöglichkeiten stehen im Gewerbegebiet „Ludwig-Koch-Center“ und in der Gartenstraße zur Verfügung.

Fotos: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH