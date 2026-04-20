Obersdorf feiert den Mai – Maibaumfest und Tradition an der Grillhütte

(wS/um) Wilnsdorf 20.04.2026 | Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. lädt alle Dorfkinder für Samstag, 25. April 2026, ab 17:30 Uhr zum Schmücken des Maibaums ein. Treffpunkt ist der neue Aufstellungsort am Unteren Johannes in Obersdorf. Wie in jedem Jahr soll der Baum mit vielen bunten Bändern verziert werden, bevor er im Anschluss offiziell aufgestellt wird.

Am 1. Mai 2026 lädt der Verein ab 11:00 Uhr zum traditionellen Maifest an der Obersdorfer Grillhütte ein. Maiwanderer und Familien sind herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Neben einer großen Auswahl an Getränken sowie Kaffee und Kuchen bereitet der DRK-Ortsverein Obersdorf frische Erbsensuppe und Leckeres vom Grill für die Besucher zu.

Foto: Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. – Bericht: Dr. Ulrich Müller