Einsatzbereit für Wittgenstein und das Siegerland: 25 neue Maschinisten verstärken die Feuerwehren

(wS/fw) Bad Berleburg 20.04.2026 | Im Zeitraum vom 07.04.2026 – 18.04.206 wurden bei einem Kreislehrgang 25 neue Maschinistinnen und Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehren Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach und Kreuztal, sowie der Gemeinde Möhnesee ausgebildet.

Durchgeführt wurde der Lehrgang am und im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg.

Unter der Leitung von Hauptbrandmeister Marwin Schneider und seinem Stellvertreter StBi Jens Schmitt wurden in 37 Ausbildungsstunden die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse vermittelt.



Vermittelt wurden die Aufgaben des Maschinisten, Fahrzeug- und Gerätekunde, Funktion von Feuerwehrkreiselpumpe, Löschwasserversorgung sowie Rechtliche Grundlagen und Bestimmungen der Unfallverhütung.

Im Anschluss wurde das vermittelte Wissen durch eine Stationsausbildung mit praktischen Übungen vertieft, um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein.



Zu den Aufgaben des Maschinisten zählen:

verantwortlich für Fahrzeug und Bestückung

fährt das Fahrzeug und bedient die mitgeführten Aggregate (Feuerlöschkreiselpumpe, Stromerzeuger, Hydroaggregat, Zugeinrichtung usw.)

hilft den Trupps beim Entnehmen der Geräte

kuppelt die Schlauchleitungen an die Pumpe

überprüft nach dem Einsatz das Fahrzeugs und alle Aggregate z.B. ob alle Geräte vorhanden

sind, sicher verladen, alle Geräteräume geschlossen und das Fahrzeug fahrbereit (einsatzbereit) ist.

sind, sicher verladen, alle Geräteräume geschlossen und das Fahrzeug fahrbereit (einsatzbereit) ist. ist als Fahrer verantwortlich für die Geschwindigkeit

führt einfache Wartungs- und Pflegearbeiten (abschmieren, Kraftstoffe auffüllen,

Fahrzeugpflege, etc.) durch

Fahrzeugpflege, etc.) durch überprüft regelmäßig die Pumpen und Geräte

Die schriftliche Prüfung wurde am 17.04. durch den stellv. Kreisbrandmeister Dirk Höbener

abgenommen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit überdurchschnittlichen Ergebnissen

bestanden.

Eine Abschlussübung, mit dem Aufbau einer Wasserförderung über eine lange Wegstrecke rundete

die Ausbildung am 18.04.2026 ab.

Teilnehmer:

FFw Stadt Bad Berleburg: Jan-Erik Walter

Florian Lange

Björn Thielen

Lukas Bodenmüller

Davin Schenkel

Philipp-Robert Koch

Markus Hedrich

Nina Kim Müller

FFw Stadt Bad Laasphe: Nikolai Dietrich

Alessio Kipper

Moritz Vorbau

Carina Amos

Simon Lauber

FFw Gemeinde Erndtebrück: Ludwig Föllmer

Anton Pravetz

Celine Harma

FFw Stadt Hilchenbach: Axel Nies

Frederik Roth

FFw Stadt Kreuztal: Felix Spies

Jeannine Klappert

Marc Luka Korzeniowski

Thomas Geilich

Dennis Wagener

Dominic Giesler

Gemeinde Möhnesee: Stefan Thiedmann

Ausbilderteam: Marc André Amos (FFw Bad Laasphe)

Mario Belz (FFw Erndtebrück)

Marcus Crusius (FFw Bad Berleburg)

Thomas Weber (FFw Bad Berleburg)

Jens Schmitt (FFw Bad Berleburg)

Marwin Schneider (FFw Bad Berleburg)

Gruppenfoto Feuerwehr

Im Zeitraum vom 07.04.2026 – 18.04.206 wurden bei einem Kreislehrgang 25 neue Maschinistinnen und Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehren Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach und Kreuztal, sowie der Gemeinde Möhnesee ausgebildet. Durchgeführt wurde der Lehrgang am und im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg. Unter der Leitung von Hauptbrandmeister Marwin Schneider und seinem Stellvertreter StBi Jens Schmitt wurden in 37 Ausbildungsstunden die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse vermittelt. Vermittelt wurden die Aufgaben des Maschinisten, Fahrzeug- und Gerätekunde, Funktion von Feuerwehrkreiselpumpe, Löschwasserversorgung sowie Rechtliche Grundlagen und Bestimmungen der Unfallverhütung. Im Anschluss wurde das vermittelte Wissen durch eine Stationsausbildung mit praktischen Übungen vertieft, um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein. Zu den Aufgaben des Maschinisten zählen: • verantwortlich für Fahrzeug und Bestückung • fährt das Fahrzeug und bedient die mitgeführten Aggregate (Feuerlöschkreiselpumpe, Stromerzeuger, Hydroaggregat, Zugeinrichtung usw.) • hilft den Trupps beim Entnehmen der Geräte • kuppelt die Schlauchleitungen an die Pumpe • überprüft nach dem Einsatz das Fahrzeugs und alle Aggregate z.B. ob alle Geräte vorhanden sind, sicher verladen, alle Geräteräume geschlossen und das Fahrzeug fahrbereit (einsatzbereit) ist. • ist als Fahrer verantwortlich für die Geschwindigkeit • führt einfache Wartungs- und Pflegearbeiten (abschmieren, Kraftstoffe auffüllen, Fahrzeugpflege, etc.) durch • überprüft regelmäßig die Pumpen und Geräte Die schriftliche Prüfung wurde am 17.04. durch den stellv. Kreisbrandmeister Dirk Höbener abgenommen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit überdurchschnittlichen Ergebnissen bestanden. Eine Abschlussübung, mit dem Aufbau einer Wasserförderung über eine lange Wegstrecke rundete die Ausbildung am 18.04.2026 ab. Teilnehmer: FFw Stadt Bad Berleburg: Jan-Erik Walter Florian Lange Björn Thielen Lukas Bodenmüller Davin Schenkel Philipp-Robert Koch Markus Hedrich Nina Kim Müller FFw Stadt Bad Laasphe: Nikolai Dietrich Alessio Kipper Moritz Vorbau Carina Amos Simon Lauber FFw Gemeinde Erndtebrück: Ludwig Föllmer Anton Pravetz Celine Harma FFw Stadt Hilchenbach: Axel Nies Frederik Roth FFw Stadt Kreuztal: Felix Spies Jeannine Klappert Marc Luka Korzeniowski Thomas Geilich Dennis Wagener Dominic Giesler Gemeinde Möhnesee: Stefan Thiedmann Ausbilderteam: Marc André Amos (FFw Bad Laasphe) Mario Belz (FFw Erndtebrück) Marcus Crusius (FFw Bad Berleburg) Thomas Weber (FFw Bad Berleburg) Jens Schmitt (FFw Bad Berleburg) Marwin Schneider (FFw Bad Berleburg)