Mythos Imbiss – Griechische Spezialitäten in Kreuztal-Buschhütten

Genießen Sie die Vielfalt der griechischen Küche und beliebte Imbiss-Klassiker direkt in Ihrer Nähe. Ob traditionelles Gyros, herzhafte Grillgerichte oder knackige Salate – beim Mythos Imbiss ist für jeden Geschmack etwas dabei!
🍴 Die Speisekarte im Überblick
Vorspeisen & Beilagen
- Tzatziki: 4,00 €
- Feta Käse: 4,50 €
- Oliven oder Peperoni: ab 3,50 €
- Gegrillte Peperoni mit Knoblauchpita: 4,50 €
- Dicke Bohnen oder Aubergine (mit Schafskäse überbacken): je 6,00 €
- Schafskäse aus dem Backofen: 7,00 €
- Portion Pommes: 4,00 €
Frische Salate
- Krautsalat: 4,00 €
- Griechischer Salat (gemischt): 8,00 €
- Tonno Salat (mit Thunfisch, Ei, Oliven, Parmesan): 8,50 €
- Meteora-Salat (mit Hähnchenfleisch, Oliven, Parmesan): 9,00 €
- Gyros-Salat (verschiedene Salate, Oliven, Peperoni, Schafskäse): 9,00 €
Pita-Spezialitäten
- Pita (Hähnchenspieß, Schweinespieß, Bifteki oder Gyros): je 7,00 €
- Highlight Neu: Hähnchenrippen mit Pita und Pommes: 15,00 €
Vom Grill (Serviert mit Pommes, Salat & Tzatziki)
- Schweinespieße: 12,00 €
- Bifteki: 13,00 €
- Große Bifteki (gefüllt mit Schafskäse): 13,00 €
- Hähnchenbrustfilet (auch als Spieße): 13,00 €
- Lammkotelett: 15,00 €
Wurst & Tellergerichte
- Bratwurst: 3,50 €
- Currywurst (mit Pommes): 6,00 €
- Balkan Wurst oder Jägerwurst (mit Pommes): je 6,50 €
- Gyros Teller komplett (Pommes, Salat, Tzatziki): 11,00 €
- Otto-Teller (Currywurst, Gyros, Pommes, Salat, Tzatziki): 12,00 €
Schnitzel & Burger
- Wiener Schnitzel (mit Pommes & Salat): 8,50 €
- Jäger- oder Paprikaschnitzel (mit Pommes & Salat): 9,00 €
- Highlight Burger (Neu): Hausgemachter Gyros Burger mit Tzatziki und Pommes: 8,50 €
Getränke
- Softdrinks (Coca Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix): 2,50 €
- Wasser (still/sprudel): 2,00 €
- Bier: 2,50 €
