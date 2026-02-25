Mythos Imbiss – Griechische Spezialitäten in Kreuztal-Buschhütten

(wS/red) Kreuztal 25.02.2026 | ANZEIGE | Genießen Sie die Vielfalt der griechischen Küche und beliebte Imbiss-Klassiker direkt in Ihrer Nähe. Ob traditionelles Gyros, herzhafte Grillgerichte oder knackige Salate – beim Mythos Imbiss ist für jeden Geschmack etwas dabei!

🍴 Die Speisekarte im Überblick

Vorspeisen & Beilagen

Tzatziki: 4,00 €

Feta Käse: 4,50 €

Oliven oder Peperoni: ab 3,50 €

Gegrillte Peperoni mit Knoblauchpita: 4,50 €

Dicke Bohnen oder Aubergine (mit Schafskäse überbacken): je 6,00 €

Schafskäse aus dem Backofen: 7,00 €

Portion Pommes: 4,00 €

Frische Salate

Krautsalat: 4,00 €

Griechischer Salat (gemischt): 8,00 €

Tonno Salat (mit Thunfisch, Ei, Oliven, Parmesan): 8,50 €

Meteora-Salat (mit Hähnchenfleisch, Oliven, Parmesan): 9,00 €

Gyros-Salat (verschiedene Salate, Oliven, Peperoni, Schafskäse): 9,00 €

Pita-Spezialitäten

Pita (Hähnchenspieß, Schweinespieß, Bifteki oder Gyros): je 7,00 €

Highlight Neu: Hähnchenrippen mit Pita und Pommes: 15,00 €

Vom Grill (Serviert mit Pommes, Salat & Tzatziki)

Schweinespieße: 12,00 €

Bifteki: 13,00 €

Große Bifteki (gefüllt mit Schafskäse): 13,00 €

Hähnchenbrustfilet (auch als Spieße): 13,00 €

Lammkotelett: 15,00 €

Wurst & Tellergerichte

Bratwurst: 3,50 €

Currywurst (mit Pommes): 6,00 €

Balkan Wurst oder Jägerwurst (mit Pommes): je 6,50 €

Gyros Teller komplett (Pommes, Salat, Tzatziki): 11,00 €

Otto-Teller (Currywurst, Gyros, Pommes, Salat, Tzatziki): 12,00 €

Schnitzel & Burger

Wiener Schnitzel (mit Pommes & Salat): 8,50 €

Jäger- oder Paprikaschnitzel (mit Pommes & Salat): 9,00 €

Highlight Burger (Neu): Hausgemachter Gyros Burger mit Tzatziki und Pommes: 8,50 €

Getränke

Softdrinks (Coca Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix): 2,50 €

Wasser (still/sprudel): 2,00 €

Bier: 2,50 €

Imbiss Mythos Inh. Irini Dhima

Siegener Str. 156

57223 Kreuztal