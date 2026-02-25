News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Mythos Imbiss – Griechische Spezialitäten in Kreuztal-Buschhütten

25. Februar 20266
(wS/red) Kreuztal 25.02.2026 | ANZEIGE | Genießen Sie die Vielfalt der griechischen Küche und beliebte Imbiss-Klassiker direkt in Ihrer Nähe. Ob traditionelles Gyros, herzhafte Grillgerichte oder knackige Salate – beim Mythos Imbiss ist für jeden Geschmack etwas dabei!

🍴 Die Speisekarte im Überblick

Vorspeisen & Beilagen

  • Tzatziki: 4,00 €
  • Feta Käse: 4,50 €
  • Oliven oder Peperoni: ab 3,50 €
  • Gegrillte Peperoni mit Knoblauchpita: 4,50 €
  • Dicke Bohnen oder Aubergine (mit Schafskäse überbacken): je 6,00 €
  • Schafskäse aus dem Backofen: 7,00 €
  • Portion Pommes: 4,00 €

Frische Salate

  • Krautsalat: 4,00 €
  • Griechischer Salat (gemischt): 8,00 €
  • Tonno Salat (mit Thunfisch, Ei, Oliven, Parmesan): 8,50 €
  • Meteora-Salat (mit Hähnchenfleisch, Oliven, Parmesan): 9,00 €
  • Gyros-Salat (verschiedene Salate, Oliven, Peperoni, Schafskäse): 9,00 €

Pita-Spezialitäten

  • Pita (Hähnchenspieß, Schweinespieß, Bifteki oder Gyros): je 7,00 €
  • Highlight Neu: Hähnchenrippen mit Pita und Pommes: 15,00 €

Vom Grill (Serviert mit Pommes, Salat & Tzatziki)

  • Schweinespieße: 12,00 €
  • Bifteki: 13,00 €
  • Große Bifteki (gefüllt mit Schafskäse): 13,00 €
  • Hähnchenbrustfilet (auch als Spieße): 13,00 €
  • Lammkotelett: 15,00 €

Wurst & Tellergerichte

  • Bratwurst: 3,50 €
  • Currywurst (mit Pommes): 6,00 €
  • Balkan Wurst oder Jägerwurst (mit Pommes): je 6,50 €
  • Gyros Teller komplett (Pommes, Salat, Tzatziki): 11,00 €
  • Otto-Teller (Currywurst, Gyros, Pommes, Salat, Tzatziki): 12,00 €

Schnitzel & Burger

  • Wiener Schnitzel (mit Pommes & Salat): 8,50 €
  • Jäger- oder Paprikaschnitzel (mit Pommes & Salat): 9,00 €
  • Highlight Burger (Neu): Hausgemachter Gyros Burger mit Tzatziki und Pommes: 8,50 €

Getränke

  • Softdrinks (Coca Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix): 2,50 €
  • Wasser (still/sprudel): 2,00 €
  • Bier: 2,50 €

Imbiss Mythos Inh. Irini Dhima

Siegener Str. 156

57223 Kreuztal

