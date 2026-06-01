Zwei Wettkämpfe, ein Ergebnis: EJOT Team TV Buschhütten holt Aufstiegsplatz in der Regionalliga

(wS/ej) Kreuztal 01.06.2026 | Ein wetterreicher Wettkampftag für das EJOT Team TV Buschhütten: Am 31. Mai 2026 waren die Athletinnen und Athleten gleich an zwei Orten im Einsatz – die Damen bei der 1. Regionalliga in Gütersloh, die zweite Herrenmannschaft beim Injoy Triathlon in Hagen. Beide Wettkämpfe mussten wegen der Witterungsverhältnisse kurzfristig umformatiert werden. Das hielt das Team jedoch nicht davon ab, beeindruckende Leistungen zu zeigen.

Gütersloh: Damen erkämpfen Aufstiegsplatz

Das zweite Rennen der 1. Regionalliga der Frauen wurde in Gütersloh als Teamsprint ausgetragen. Ursprünglich war ein Staffelschwimmen über 4 x 300 Meter, gefolgt von 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen geplant. Da das Schwimmbecken kurzfristig gesperrt wurde, verwandelte sich der Wettkampf in einen Duathlon: Statt zu schwimmen, absolvierten die Athletinnen zunächst 4 x 1.000 Meter zu Fuß – bevor es gemeinsam auf die Rad- und abschließend auf die Laufstrecke ging. Gewertet werden die Zeiten von drei der vier gestarteten Athletinnen.

Ihr Debüt für das EJOT Team gab an diesem Tag Marie Schöppy – sie wurde als Erste auf die Laufstrecke geschickt und setzte damit den Startschuss für das Team. Es folgten Friederike Haß, Sonja Kölsch und Franziska Walbrül. Die sportliche Leiterin Ellen Knoepkte begleitete die Mannschaft.

Nach dem Laufeinstieg belegte das EJOT Team zunächst den vierten Platz, dicht hinter den Mannschaften aus Aachen, Köln und Bonn. Auf dem zweimal zu absolvierenden Rundkurs zeigten die Athletinnen eine starke Radleistung – und als gegen Ende der Himmel seine Schleusen öffnete, arbeiteten sich die EJOT-Damen auf Platz drei vor, während Aachen zeitweise auf Rang vier zurückfiel.

Das abschließende Lauffinale wurde zur Zitterpartie: Die ersten vier Teams kamen innerhalb von nur 16 Sekunden ins Ziel. Aachen kämpfte sich wieder an die Spitze, gefolgt von Köln und Bonn. Das EJOT Team musste auf den allerletzten Metern Bonn noch vorbeiziehen lassen und belegte am Ende den vierten Platz.

Trotzdem: In der Gesamtwertung schiebt sich das EJOT Team damit auf einen Aufstiegsplatz in die zweite Bundesliga – eine hervorragende Ausgangsposition für die weitere Saison.

Hagen: Herren beim Swim & Run – Decker mit starkem Einzelergebnis

Parallel dazu war die zweite Herrenmannschaft des EJOT Teams beim Injoy Triathlon in Hagen im Einsatz. Auch hier sorgte das Wetter für eine Planänderung: Da große Teile der Radstrecke überschwemmt waren, wurde aus dem ursprünglich geplanten Triathlon ein Swim & Run über 1.000 Meter Schwimmen und 10 Kilometer Laufen.

Die Mannschaft mit Karsten Weigel, Nikolas Decker, Torsten Neuhaus und Kai Larsen zeigte trotz der kurzfristigen Formatänderung eine solide Leistung und sicherte sich den siebten Gesamtplatz in der Landesliga-Süd II. Besonders hervor tat sich Nikolas Decker, der in der Einzelwertung einen starken vierten Platz belegte.

Starter von links nach rechts: Karsten Weigel – Nikolas Decker – Torsten Neuhaus – Kai Larsen

Bereit für den Start (von links): Marie Schöppy, Friederike Haß, Ellen Knoepkte (sportliche Leiterin), Franziska Walbrül und Sonja Kölsch.

Freibad Hagen, Start für den Swim & Run

Vorbereitungen vor dem Start – Fotos: EJOT Team TV Buschhütten

