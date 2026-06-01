158 Jahre Schützenverein Müsen 1868 e.V. – Schützenfest am 13. und 14. Juni in der Brombach

(wS/red) Müsen 01.06.2026 | Der Schützenverein Müsen 1868 e.V. feiert in diesem Jahr sein 158-jähriges Bestehen – und lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum traditionellen Schützenfest ein. Das Fest findet am 13. und 14. Juni 2026 auf dem Festgelände „In der Brombach“ im Bergmannsdorf Müsen statt.
Samstag, 13. Juni 2026
Den Auftakt macht das traditionelle Vogelschießen, das um 14 Uhr beginnt. Ab 19 Uhr folgt dann der festliche Höhepunkt des Abends: die Krönung des neuen Königspaares. Im Anschluss daran wird mit DJ Peter Cadel das Tanzbein geschwungen.
Sonntag, 14. Juni 2026
Der zweite Festtag startet mit einem gemütlichen Frühschoppen. Ab 14 Uhr lädt der Verein zum Jedermannschießen ein – hier darf jeder sein Können unter Beweis stellen. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt.
Foto: Rainer Loske
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