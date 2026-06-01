Ölspur in der Straße Aherhammer: Feuerwehr Ferndorf sperrt ab – Reinigungsfirma übernimmt

(wS/red) Kreuztal 01.06.2026 | Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr: Die Feuerwehr Ferndorf wird mit dem Stichwort „ABC 1 – Pkw auslaufende Betriebsstoffe“ in die Straße Aherhammer gerufen. Was sie dort vorfindet, zieht sich buchstäblich über die gesamte Fahrbahn.

Ein Audi-Fahrer war mit seinem leicht tiefergelegten Wagen an einer Bodenwelle aufgesetzt – und hatte dabei die Ölwanne beschädigt. Einige Liter Motoröl liefen aus und hinterließen eine gut 100 Meter lange Spur auf dem Asphalt. Vom Aufsetzer bis zur Einmündung Johannespfad zog sich die schwarze Schliere – dort hatte der Mann sein Fahrzeug abgestellt und die Feuerwehr angerufen.

Die Einsatzkräfte sperrten zunächst die betroffene Stelle ab. Eine Spezielfirma rückte an um die Straße wieder gründlich zu reinigen und die Gefahr zu beseitigen.

Der Audi war nach dem Schaden nicht mehr fahrbereit – der Fahrer musste ein Abschleppunternehmen ordern.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de