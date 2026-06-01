Was passiert mit unserem Müll?Besichtigungen der Abfallentsorgungsanlage Siegen-Fludersbach

(wS/vhs) Siegen 01.06.2026 | Die Abfallentsorgungsanlage in Siegen-Fludersbach ist die größte Deponie im Kreisgebiet. In Zusammenarbeit mit den KlimaWelten Hilchenbach lädt die Volkshochschule Siegen-Wittgenstein am Donnerstag, 11. Juni, von 16 bis 18 Uhr zu einem Rundgang ein.
Interessierte erfahren mehr zur Geschichte der Deponie, außerdem geben Mitarbeitende des Amts für Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft des Kreises Siegen-Wittgenstein Einblicke in verschiedene Stationen. Besichtigt werden unter anderem die Annahme von Erdaushub, Umladeanlagen für Bio-, Rest- und Sperrabfall, sowie Deponiegasverwertung und Sickerwasserbehandlung. Eine Anmeldung ist bis zum 3. Juni unter vhs-siegen-wittgenstein.de möglich.
Eine weitere Besichtigung speziell für Familien findet am Donnerstag, 18. Juni von 16 bis 17:30 Uhr statt. Hierfür ist eine Anmeldung bis zum 11. Juni unter vhs-siegen-wittgenstein.de erforderlich. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos.Werbepartner der Region – Anzeige
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