Trainerfrage geklärt: 1. FCKM setzt weiter auf die Dakouche-Brüder

(wS/fc) Siegen 01.06.2026 | Der 1. FC Kaan-Marienborn hat die Zusammenarbeit mit seinem Trainer-Duo Mohammed und Ali Dakouche um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Die Vertragsverlängerung der Brüder ist die Folge einer starken Rückrunde, in der die Käner Senioren eine beeindruckende Wende hinlegten.

Der Turnaround der zuvor negativen Serie begann Anfang März mit einem 3:3 im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der SG Hickengrund. Danach reihten die Käner sechs Siege aneinander und bezwangen dabei unter anderem den starken Tabellendritten TV Hoffnung Littfeld auswärts mit 3:1. Auch im Saisonendspurt gingen der Mannschaft die Körner nicht aus: Der mittlerweile als Meister feststehende TuS Eisern musste seine Aufstiegsfeier nach dem 3:3 in Kaan vertagen, und auch das Spitzenteam aus Bürbach kam im Derby am Galgenberg gegen die Breitenbachtal-Kicker nicht über ein 2:2 hinaus.

Am Ende der Saison steht der 10. Tabellenplatz zu Buche – eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Hinrunde. Die Abstiegssorgen sind ad acta gelegt. Die Position als Vierter in der Rückrundentabelle untermauert die positive Entwicklung.

„Wir sind mit der Arbeit von Ali und Hammudi total zufrieden. Die Art und Weise, wie sie unserer Mannschaft neues Leben und deutlich verbesserte Disziplin eingehaucht haben, hat uns überzeugt. Nicht nur die Ergebnisse der letzten Wochen sprechen für sich, auch die Trainingseinheiten haben Hand und Fuß. Dass die beiden Dakouche-Brüder den Weg mit uns weitergehen möchten, freut uns sehr. Sie sind für uns ein echter Gewinn“, lobt Michael Pahl, Vorstandsmitglied des 1. FCKM.

Nachdem in der Trainerfrage Klarheit herrscht, arbeitet der Verein nun an punktuellen Verstärkungen auf der Spielerseite für die kommende Saison. Die überwältigende Mehrheit der Spieler hat bereits ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Die beiden Brüder Mohammed (links) und Ali Dakouche (rechts), hier mit Vorstandsmitglied Michael Pahl, bleiben als Seniorentrainer beim 1.FCKM an Bord. Foto: Verein