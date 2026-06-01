„Die Reise zum Weißen Schloss“: TanzstudiO Eger lädt zur großen Jahresaufführung ein

(wS/te) Siegen 01.06.2026 | Das TanzstudiO Eger lädt in diesem Sommer zu seiner diesjährigen großen Tanzschulaufführung ein. Unter dem Titel „Die Reise zum Weißen Schloss“ bringt die Siegener Tanzschule ein Tanz-Theaterstück auf die Bühne, das sich an Hans Christian Andersens bekanntem Märchen Die Schneekönigin orientiert – in einer eigens adaptierten Version. Die Vorstellungen finden am Samstag, 11. Juli 2026 um 17 Uhr sowie am Sonntag, 12. Juli 2026 um 15 Uhr in der Weißtalhalle in Siegen statt.

Die Geschichte dreht sich um die beiden Mädchen Gerda und Kay, die seit Kindheitstagen befreundet sind. Als Kay von einem magischen Spiegelsplitter getroffen und von der bösen Schneekönigin entführt wird, macht sich Gerda alleine auf den Weg ins Ungewisse. Auf ihrer Reise zum Weißen Schloss begegnet sie Zauberinnen, Adligen, Räubern und anderen Wesen. Ob Gerda alle Gefahren übersteht, ihren Mut bewahrt und die Freundschaft am Ende siegt, erleben die Zuschauer auf der Bühne.

Mit dieser Produktion präsentiert das TanzstudiO Eger nach eigenen Angaben seine bisher größte Show: Rund 300 Tänzerinnen und Tänzer sind beteiligt – vom Kleinkindalter bis zu den ältesten Mitgliedern der Schule. Das Stück richtet sich ausdrücklich an die ganze Familie.

Karten und Preise: Der Eintritt kostet für Erwachsene 25 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 20 Euro, Kleinkinder bis 3 Jahre sind kostenlos. Tickets sind ausschließlich online über die Plattform Eventfrog erhältlich. Eine frühzeitige Buchung wird empfohlen. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Weitere Informationen gibt es unter www.tanzstudio-eger.de.