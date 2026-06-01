30 Standorte, 40 Anbieter: Der Dorftrödel Unglinghausen öffnet am Sonntag wieder seine Türen

(wS/red) Netphen-Unglinghausen 01.06.2026 | Der 4. Dorftrödel in Unglinghausen steht vor der Tür. Am Sonntag, 14. Juni 2026, verwandelt sich das Dorf von 11 bis 15 Uhr erneut in einen großen Freiluft-Marktplatz – ganz nach dem Motto „Alles vor die Tür“.

Mehr als 40 Anbieter haben an fast 30 Standorten im Dorf Keller, Dachböden und Garagen durchforstet. Was dort zum Vorschein kam, sucht nun neue Besitzer: Secondhand-Kleidung für Groß und Klein, Spielzeug, Deko alt und neu, Weihnachtsdekoration, Haushaltswaren, Schallplatten, CDs, PC-Spiele und vieles mehr warten auf Entdecker und Schnäppchenjäger.

Damit die Besucher gezielt die einzelnen Stände ansteuern können, sind alle teilnehmenden Standorte mit bunten Luftballons gekennzeichnet. Zusätzlich steht vor Ort eine digitale Karte zur Einsicht bereit.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Frisch gebackene Waffeln gibt es bei Familie Kringe, Vorm Hügel 17 – der Erlös kommt der Großtagespflege Fuchsbau zugute. Gegrillte Würstchen und gekühlte Getränke werden an der Backesbank in der Herzhausener Straße angeboten.