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Update: Vermisster 30-Jähriger gefunden – Polizeisuche erfolgreich beendet

1. Juni 2026542
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(wS/ots) Kreuztal 01.06.2026 | Am heutigen Montagmittag (01. Juni) erhielt die Polizei In Kreuztal die Information über einen vermissten 30-jährigen Mann.

Update: Der Mann wurde soeben gefunden und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

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