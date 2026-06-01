Update: Vermisster 30-Jähriger gefunden – Polizeisuche erfolgreich beendet

(wS/ots) Kreuztal 01.06.2026 | Am heutigen Montagmittag (01. Juni) erhielt die Polizei In Kreuztal die Information über einen vermissten 30-jährigen Mann.
Update: Der Mann wurde soeben gefunden und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.Werbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig