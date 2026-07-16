Neustart bei den FREIEN WÄHLERN Siegen-Wittgenstein: Kompletter Vorstand neu gewählt

(wS/fw) Kreis Siegen-Wittgenstein 16.07.2026 | Die Kreisvereinigung der FREIEN WÄHLER Siegen-Wittgenstein hat sich personell neu aufgestellt. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurde der gesamte Vorstand neu gewählt. Vorausgegangen war der geschlossene Rücktritt des bisherigen Kreisvorstands, nachdem der amtierende Vorsitzende Benjamin Grimm zum Landesvorsitzenden der FREIEN WÄHLER NRW gewählt worden war und sein Amt auf Kreisebene niedergelegt hatte.
An der Spitze der Kreisvereinigung steht künftig eine Doppelspitze: Die Mitglieder wählten Dieter Born und Ingo Janson zu den neuen Vorsitzenden. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Thorsten Görg. Komplettiert wird der neue Vorstand durch Jennifer Keil als Schriftführerin, Heiko Schreiber als Schatzmeister sowie Matthias Althaus, Christina Benfer, Brian Born und Ulrich Lummer als Beisitzer.
Der neu gewählte Vorsitzende Dieter Born machte deutlich, welche Schwerpunkte er setzen möchte: „Wir müssen die heimische Wirtschaft unterstützen und stärken. Es ist nicht weiter hinnehmbar, dass immer mehr Arbeitsplätze in der Region verloren gehen. Zudem müssen die Kommunen finanziell so ausgestattet werden, dass sie handlungsfähig bleiben.“
Der zweite Vorsitzende Ingo Janson richtete den Blick bereits auf die kommenden politischen Herausforderungen: „Nach dem Erfolg der FREIEN WÄHLER Siegen-Wittgenstein bei der Kommunalwahl 2025, ist die nächste Herausforderung für uns, den Wahlkampf für die NRW-Landtagswahl 2027 zu organisieren. Dafür haben wir uns mit einem sehr guten Team aufgestellt. Bei der Wahl werden wir beide Wahlkreise mit eigenen Kandidaten besetzen.“
Der neue Vorstand der FREIEN WÄHLER Siegen-Wittgenstein im Überblick:
Vorsitzende: Dieter Born und Ingo Janson
Stellvertretender Vorsitzender: Thorsten Görg
Schriftführerin: Jennifer Keil
Schatzmeister: Heiko Schreiber
Beisitzer: Matthias Althaus, Christina Benfer, Brian Born und Ulrich Lummer
v.l.n.r. Christina Benfer (Bad Laasphe), Ingo Janson (Siegen), Matthias Althaus (Erndtebrück), Heiko Schreiber (Kreuztal), Thorsten Görg (Netphen), Ulrich Lummer (Hilchenbach), Jennifer Keil (Siegen), Brian Born (Hilchenbach), Dieter Born (Siegen).Werbepartner der Region – Anzeige
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